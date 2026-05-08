Fallece CONOCIDO actor de La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho tras una dura enfermedad renal

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El mundo artístico mexicano lamenta la pérdida del actor Luis Alberto Riolobos Sobisch, quien murió a los 64 años debido a un deterioro progresivo de su salud. Su fallecimiento ocurrió tras una crisis renal crónica que se complicó con una trombosis y una recaída respiratoria.

La batalla por su salud y la despedida en redes

El artista, apodado cariñosamente como 'Peco', enfrentó meses de hospitalización antes de su deceso. Según el medio Infobae, el actor compartió con sus seguidores la difícil determinación de suspender sus sesiones de diálisis para priorizar su comodidad mediante cuidados paliativos en la etapa terminal.

Esta decisión surgió luego de que su estado se agravara drásticamente, llevándolo incluso a requerir ser intubado en sus días finales. Durante este proceso, el actor y su familia solicitaron apoyo económico a la comunidad para solventar los gastos de una atención médica especializada.

El actor reflejó la aceptación de su condición frente a la enfermedad. La noticia de su partida generó una ola de mensajes de condolencias por parte de colegas de Televisa, quienes destacaron siempre su profunda calidad humana.

Una trayectoria destacada entre la televisión y el streaming

A lo largo de su vida profesional, Luis Alberto Riolobos Sobisch construyó una carrera sólida en diversas plataformas. Según información difundida por Infobae, el actor no solo brilló por su actuación en diversos papeles de La Rosa de Guadalupe, sino que también formó parte del elenco de la exitosa serie El Señor de los Cielos.

Su increíble versatilidad lo ayudó a consolidar con gigantes de la industria como HBO y Sony Pictures, consolidando su imagen en la pantalla. Además de sus roles dramáticos, participó en comedias y dramas familiares como Papá a toda madre, demostrando una gran capacidad de adaptación actoral.

La industria lo recordará principalmente por su cercanía con el público en programas unitarios como Como dice el dicho. Estos proyectos le otorgaron una fama constante y el cariño de miles de televidentes que hoy despiden al actor Luis Alberto Riolobos Sobisch con mucha tristeza.

Hoy su familia y amigos honran su memoria resaltando su talento en las artes escénicas. La muerte de Luis Alberto Riolobos Sobisch deja un vacío en producciones como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, luego de que se confirmara que el actor murió por una enfermedad renal de largo tiempo.