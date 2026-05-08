Reconocida marca deportiva lanza colaboración en honor al día de la madre

08/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con motivo de conmemorar a las madres en su día, el diseñador salvadoreño Steven Menace ha lanzado una colaboración con una reconocida marca deportiva en honor a la fecha internacional que tiene un importante propósito.

Colaboración con propósito

La colección especial presenta las nuevas zapatillas Adidas Originals en colaboración con la marca MENACE y promete ser un modelo que rinde homenaje a las madres inmigrantes y a las historias de esfuerzo que han marcado a miles de familias latinas en viven en Estados Unidos.

New MENACE x adidas Superstar "Old Rose" celebrates Mother's Day 🌹👀 pic.twitter.com/eYXgnWm2Q1 — Nice Kicks (@nicekicks) May 5, 2026

Dicha propuesta combina el estilo clásico de uno de los modelos más relevantes de la marca como las 'Superstar' con un diseño y color particular que para el diseñador de raíces salvadoreñas tiene relevancia de manera personal y comparte con su público.

Según explicó la marca del diseñador, el concepto nace como un tributo a su propia madre, tomando inspiración en su flor favorita y en el tono rosa antiguo que ahora da identidad al diseño del calzado.

¿En dónde se puede encontrar este exclusivo diseño?

Las zapatillas Adidas X Menace Supertar "Old Rose" estarán disponibles desde el día 25 de mayo a través de la página web de Adidas, el portal oficial de Menace y el precio será de 180 dólares.

Como parte de la marca del diseñador Steve Menace, la principal motivación que tuvo en este proyecto fue darle visibilidad a una temática que no se ve reflejada de manera tangible en productos. Además, de reforzar su compromiso con temas sociales y culturales.

Parte de esta propuesta hace que la marca MENACE, fundada en el 2013 siga posicionándose como una empresa influyente en el rubro de la moda urbana que busca tener un impacto positivo dentro de la comunidad.

A través de esta alianza, la marca internacional Adidas reafirma su compromiso con historias que no tienen la máxima difusión y pueden pasar desapercibidas, ya que el calzado no solo formará como un par más de su catálogo, sino que están cargadas de simbolismo hacía las madres inmigrantes que han marcado miles de historias a lo largo del tiempo.

Finalmente, este tipo de iniciativas hace que temas sociales que se manejan en todo el mundo tengan el reconocimiento debido frente a miles de seguidores que conocen ambas marcas involucradas, especialmente en una fecha de gran relevancia como el homenaje a las madres en todo el mundo.