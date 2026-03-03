Incendio durante fuga del gas de Camisea es "inusual", advierte exviceministro de Energía

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El exviceministro de Energía, Arturo Vásquez Cordano, calificó como "inusual" la deflagración ocurrida en el gasoducto de la Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco. Según explicó en diálogo con Exitosa, el evento es excepcional porque la fuga de gas estuvo acompañada de una llamarada de fuego, algo que no se había registrado en dos décadas de operación.

"Estos sistemas de ductos tienen sistema de cierre automático del gas para evitar que la deflagración no genere un problema mayor. (...) Después de 20 años, es un evento bastante inusual, que haya una fuga con un incendio", afirmó.

Sistemas de seguridad

Vásquez Cordano recordó que los ductos cuentan con sistemas de cierre automático para evitar que una deflagración genere un problema mayor. Indicó que la fuga ya fue contenida y que actualmente se revisan los protocolos de seguridad para ingresar a la zona.

"Tengo entendido que la fuga de gas ya ha sido contenida y en este momento están mirando los protocolos de seguridad de tal manera que se pueda ingresar a la zona de manera segura porque cuando hay flama, no es tan fácil poder intervenir esta infraestructura debido al riesgo de que se reinicie el fuego", explicó.

El exfuncionario advirtió también que las labores de reparación podrían demorar más de lo previsto debido a las condiciones climáticas, caracterizada por la continuidad de las lluvias.

"Este tipo de incidentes va a demorar un poco más en resolverse en condiciones como las que tenemos ahora. Tenemos un montón de lluvia en la zona por la temporada del año", señaló.

Plazo y abastecimiento

El Ministerio de Energía y Minas estableció un plazo de 14 días para superar la contingencia. Vásquez Cordano expresó su esperanza de que se resuelva lo más pronto posible, dado que el abastecimiento de gas natural se encuentra comprometido.

"Se ha tenido que hacer un esquema de racionamiento. Se ha priorizado a los domicilios, al sector de transporte público y a pequeños comercios", detalló.

El exviceministro subrayó que la investigación deberá determinar las causas del fuego, algo inédito en la historia del gasoducto durante los últimos 20 años desde su implementación.

"Usualmente, cuando hay algún movimiento geotécnico, la concesionaria lo ha resuelto en poco tiempo. Pero como esta vez hubo fuego, eso lo va a tener que determinar tanto el auditor internacional que se va a contratar como el propio Osinergmin", precisó.

El incidente ocurre en un contexto de alta dependencia del gas de Camisea para la generación eléctrica y el consumo urbano en Lima. La paralización parcial del suministro ha disparado los precios de la electricidad y evidenciado la vulnerabilidad del sistema energético peruano.

La fuga con incendio en el gasoducto de TGP marca un hecho inédito en 20 años de operación. Aunque la emergencia está contenida, las reparaciones se complican por las lluvias y el riesgo de reinicio del fuego. El racionamiento de gas natural y el impacto en la electricidad refuerzan la urgencia de diversificar la matriz energética y garantizar la seguridad de la infraestructura crítica.