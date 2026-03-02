¡Alerta por el gas! Rotura en ducto obliga a racionamiento y priorizan hogares y transporte público

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La crisis del gas natural en el Perú encendió las alertas. Una aparente rotura en un ducto en Camisea obligó a activar protocolos de emergencia y aplicar un racionamiento temporal del suministro en varias regiones del país.

El experto en hidrocarburos Erick García Portugal, exdirector general del Ministerio de Energía y Minas, explicó en declaraciones a Exitosa que las causas aún no están claras.

"Todavía no se saben las causas, porque está en investigación", precisó-

El incidente ocurrió en una zona de difícil acceso. Según detalló, el lugar "solamente se puede acceder por helicóptero", pues Camisea se encuentra en plena selva de Cusco, y la población más cercana se encuentra a 16 kilómetros. Esto complica las labores técnicas y retrasa la evaluación directa de los daños.

De acuerdo con los protocolos, la investigación tomará al menos 10 días hábiles para determinar qué ocurrió exactamente. De manera preliminar, se maneja la hipótesis de una rotura del ducto de líquidos, pero todavía no hay confirmación oficial.

Racionamiento para evitar desabastecimiento

Ante la reducción del volumen disponible, el Gobierno optó por racionalizar el consumo. García respaldó la medida y aseguró que era necesaria.

"No hay gas para todo el mercado, el gas se ha recortado", explicó.

El ajuste incluye el uso del 10% de la reserva destinada a contingencias. Por eso, se pidió a la población un consumo responsable mientras se normaliza el sistema.

La prioridad está definida: primero los hogares. "Siempre se debe velar por las amas de casa", sostuvo el especialista. En segundo lugar, el transporte público masivo, como el Metropolitano, que moviliza a miles de usuarios a diario.

Advirtió que si sectores no priorizados incrementan su demanda, podrían generarse problemas. Los taxis, por ejemplo, pueden operar con gasolina. Si migran en masa al gas en medio del racionamiento, se pondría en riesgo el suministro doméstico.

Vigilancia del mercado energético

Otro punto clave es el monitoreo de precios y abastecimiento. El organismo regulador Osinergmin tiene la tarea de supervisar no solo el mercado del gas natural, sino también el de la gasolina.

Esto se debe a que muchos transportistas podrían cambiar temporalmente de combustible, lo que generaría presión en la demanda de gasolina. La meta es evitar escasez o especulación.

Mientras tanto, el Gobierno espera que la empresa operadora logre reparar el ducto antes de los 14 días establecidos en la emergencia. Hasta entonces, el mensaje es claro: usar el gas con responsabilidad para proteger a los sectores más vulnerables.