Taxistas evalúan acatar un PARO por crisis de combustible: Rubro estaría dejando de ser "rentable"

En diálogo con Exitosa, el representante de la Coordinadora de Taxis Amarillos de Lima y Callao, Jhony Martel, se pronunció ante la declaratoria de emergencia del suministro de gas natural debido a la fuga en el ducto de gas de Camisea en Cusco. Según precisó, se evaluará realizar una paralización de labores.

Taxistas afectados por crisis de combustible

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Martel indicó que desde el lunes 02 de marzo, los grifos ya no están abasteciendo de gas natural a los vehículos, lo que ha generado una seria alarma entre la población. Esto generó que se reporten largas colas en distintas zonas de la capital.

En tal sentido, el representante de los taxistas aclaró que existe un 20% de taxistas que solo pueden abastecer sus autos con, exclusivamente, Gas Natural Vehicular (GNV). Es así que, el resto del porcentaje presenta un problema debido al costo de la gasolina, el cual tiene un valor más elevado que el natural.

Ante esta situación, Martel indicó que se llevarán a cabo reuniones en dicho sector para evaluar la posibilidad de realizar una paralización de labores. Esto no solo se debe a la problemática actual del gas natural, sino que el rubro de taxi estaría dejando de ser "rentable", por lo que explicó las problemáticas que estarían afectando a los taxistas.

"Van a haber reuniones, nos están convocando a reuniones para hacer un paro, pero no solamente por el tema que ahora se está viendo porque ya este rubro del taxi está dejando de ser completamente rentable, uno que es joven puede migrar hacia otras actividades, pero las personas a partir de los 55, no van a tener las oportunidades de trabajo (...)", dijo a nuestro medio de comunicación, este martes 03 de marzo.

Diversos problemas en el rubro

Según indicó, el tema de las 'fotopapeletas', las competencias con los taxis por aplicativos y el alza del precio del combustible son parte de los problemas que aquejan a los taxistas. En torno a la paralización, esta sería evaluada este martes; sin embargo, detalló que hace un tiempo se iba a realizar dicha medida.

Cabe mencionar que, actualmente son 150 mil conductores de taxis formales, los que se ven afectados con las mencionadas situaciones. Esto no incluye a los taxis por aplicativos que, aproximadamente son 250 mil. "Hay bastante abusos y nosotros, prácticamente lo hemos permitido", precisó.

En conclusión, Jhony Martel anunció que el gremio de taxistas evaluarán realizar un paro de labores para exigir soluciones ante varios problemas que los afectan, entre ellos la crisis de combustible.