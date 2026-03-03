"Tregua" de lluvias en Arequipa: "No esperamos que ocurran eventos extremos", asegura meteorólogo de Senamhi

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el meteorólogo del Senamhi en Arequipa, José Ticona, se pronunció sobre la anunciada "tregua" de lluvias en la región, por el plazo de una semana. Al respecto, indicó que las precipitaciones han cesado momentáneamente tras los desastres naturales.

Cese de lluvias tras desastres

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, el experto recordó que durante dos semanas se presentaron intensas precipitaciones pluviales, las cuales generaron severos daños en carreteras, viviendas, negocios, campos de cultivos y más.

En tal sentido, Ticona precisó desde el último viernes se presentó un "cambio importante" en las condiciones climatológicas, lo que permitió que el brillo solar sea el protagonista y, por otro lado, las lluvias tengan un alejamiento por "algunos días". Esto ha permitido que las autoridades correspondientes realicen los trabajos de limpieza y rehabilitación.

"Desde el día viernes, anunciamos por parte del Senamhi una disminución en las lluvias que ha permitido a las autoridades el tema de la rehabilitación, hubo daños importantes en distritos como Yanahuara, Cerro Colorado, el mismo Cercado ha tenido algunos impactos asociados a la inundación que ha tenido la presencia de la activación de quebradas", dijo a nuestro medio, este martes 03 de marzo.

Descartan eventos extremos

De tal modo, el pronóstico para Arequipa mantiene una condición seca, brillo solar en una mayor parte del día, hasta una ligera sensación de frío; por lo que, hasta el momento, no hay un panorama "peligroso" de lluvias en la región. "No esperamos que ocurra algún evento extremo", precisó Ticona.

Además, el meteorólogo descartó que, nuevamente, se presenten desastres naturales de la magnitud en que ocurrieron en las últimas semanas de febrero, por lo que la población ya permanecería en un estado de tranquilidad; ello también en el marco del inicio escolar 2026, el cual se suspendió por una semana en colegios privados.

Cabe mencionar que, las zonas más afectadas ante dichos fenómenos, fueron los distritos de Cayma, Yanahuara y Sachaca. Durante varios días, el torrente de barro volcánico ingresó a viviendas generando serios daños. "Tenemos un ligero enfriamiento en la zona sur del Perú, en la temperatura del agua de mar", indicó.

Es así como, el meteorólogo del Senamhi en Arequipa, José Ticona, informó que las lluvias en la región han cesado momentáneamente tras los desastres registrados durante la última semana. Por ello, descartó que nuevas precipitaciones ocurran con una intensidad extrema.