Daniela Darcourt saluda a Luis Advíncula por su cumpleaños con romántico mensaje: "Te amo"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Daniela Darcourt sorprendió al dedicarle un romántico mensaje de cumpleaños a Luis Advíncula. El saludo se publicó horas después de una celebración privada junto a los amigos más cercanos del futbolista, en una noche marcada por música, risas y baile.

La fiesta de cumpleaños de Luis Advíncula

Este lunes 2 de marzo, el 'Rayo' sopló 36 velitas en una fiesta con su círculo más íntimo. Lo que más llamó la atención fue la presencia de Daniela Darcourt, quien no se despegó del jugador en toda la noche y, por si fuera poco, le dedicó un mensaje bien romántico.

A la celebración también asistieron las voleibolistas Clarivet Illescas y Maeva Orlé, en un ambiente íntimo donde no faltaron las risas, la música y, sobre todo, los bailes.

De hecho, uno de los detalles que más llamó la atención de los asistentes fue ver a Luis Advíncula animarse a bailar junto a la salsera, desatando el asombro y los aplausos de quienes compartían la celebración.

Daniela Darcourt y su dedicatoria a Advíncula

Horas después de la celebración, la cantante utilizó su cuenta personal de Instagram para dedicarle un mensaje que rápidamente generó reacciones.

"Que Dios y todos los santos te cuiden y protejan hoy y siempre, hermanito de mi corazón... Larga vida, mi rayo y eterno. Te amo con locura, negrito", escribió Daniela Darcourt, acompañando sus palabras con fotografías junto al jugador de Alianza Lima.

El propio Luis Advíncula no tardó en responderle públicamente con un mensaje igual de afectuoso: "Te amo infinito, hermanita de mi corazón, gracias por estar siempre".

Pero la publicación no quedó ahí. En otro extenso texto, la intérprete de 'Señor mentira' volvió a reafirmar el profundo lazo que los une.

"Hoy está de cumpleaños una de mis personas especiales en esta vida: mi hermanito. Ese que la vida me regaló para que todo pese un poquito menos. Eres mi cómplice, compañero de aventuras y soporte cuando más vulnerable estoy", expresó.

Además, Daniela no ocultó el orgullo que siente por la carrera del futbolista: "Me siento súper orgullosa de todas y cada una de las cosas que estás materializando en tu vida, sabes que estoy y estaré siempre en primera fila para aplaudirte y apoyarte como siempre, hasta el infinito".

Así, Daniela Darcourt saludó a Luis Advíncula por su cumpleaños con un cariñoso mensaje que volvió a reflejar la estrecha amistad que mantienen desde hace años.