Delia Espinoza: Hoy inicia juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación contra la exmagistrada

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Juzgado Unipersonal de la Sala Penal Especial había programado para este martes 3 de marzo a las 2:00 p. m. el juicio oral contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, por presunta difamación en afectación de Delia Espinoza.

Audiencia por difamación

La audiencia se dará de forma virtual, según la resolución de citación a juicio oral, Rospigliosi deberá participar de la audiencia obligatoriamente, de no hacerlo podría ser declarado reo contumaz y se oficiará a la Policía Nacional del Perú para que lo lleve a la fuerza al Juzgado.

Sumado a ello, la jueza Noma Carbajal impuso comparecencia simple al congresista y citó al abogado Humberto Abanto, quien de no asistir será reemplazado por un defensor público.

Asimismo, el juzgado emplazó a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, a que participe en esta audiencia bajo apercibimiento o advertencia que, en caso de no asistir a la misma o se ausente durante su desarrollo se disponga el sobreseimiento o archivo del caso.

Delia Espinoza pide al Poder Judicial una condena de 2 años y 4 meses de prisión por difamación agravada contra Rospigliosi, además de una reparación civil de un millón de soles.

Razones de la querella

La exfiscal suprema querelló a Rospigliosi por el presunto delito de difamación agravada debido a ciertas declaraciones que realizó el congresista en medios de comunicación en su contra.

"Se advierte que la querellante Delia Milagros Espinoza Valenzuela tiene legitimidad para promover la acción penal privada. (...) El relato, conforme ha expuesto, sería constitutivo del delito de difamación agravada previsto y sancionado en el artículo 132 del Código Penal.", señalan en la resolución.

Según el documento, Espinoza solicitó que se le imponga a Rospigliosi 2 años con 4 meses de pena privativa de libertad y 240 días multa, así como una suma de un millón de soles como reparación civil.

Por su parte, Rospigliosi cuestionó la querella luego de que se presentara, usó sus redes sociales para responder con fuertes calificativos y desacreditó la acción tomada por la exmagistrada.

"Sigue disparando acusaciones a diestra y siniestra. Menos contra delincuentes y terroristas, por supuesto. Dedica todo su tiempo a perseguir militares, policías y a quienes los respaldamos. Por suerte, la JNJ y el TC (y ojalá el Congreso también) la están poniendo en su sitio", reza una parte de su publicación.

Una vez más, el presidente encargado del Parlamento apuntó contra cierto sector político que está empecinado en ir contra las fuerzas del orden, por lo que pide acciones inmediatas. "La mafia caviar y sus esbirros están perdiendo posiciones. ¡Soluciones radicales!".

Es en medio de ello que este martes 3 de marzo a las 2:00 p. m. inicia el juicio por presunta difamación de parte de Fernando Rospigliosi contra Delia Espinoza.