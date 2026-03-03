Hermano de Lizeth Marzano se dirige a juez y EXIGE prisión preventiva para Adrián Villar: "Qué más pruebas necesita"

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Gino Marzano se presentó recientemente en el programa 'Magaly TV La Firme' en el que exigió que se le establezca prisión preventiva para Adrián Villar, implicado en el fallecimiento de su hermana Lizeth Marzano. Ello, al considerar que las pruebas que día a día vienen apareciendo son más que suficientes para disponer dicha medida.

Exige prisión preventiva para Adrián Villar

La conductora del espacio televisivo presentó un video en el que el abogado de Villar Chirinos, César Nakazaki, expresar que garantizará a la familia Marzano Noguera que "haya una sentencia condenatoria" en contra de su patrocinado.

"Es culpable, se le tiene que aplicar la pena que corresponde y como Adrián lo ha aceptado, su familia lo ha aceptado, yo he asumido la defensa (...) Él lo que ha hecho es preparar su defensa para que se le imponga la pena que corresponda", se oye manifestar al letrado.

Tras escuchar lo dicho por la defensa legal del joven de 21 años, Gino Marzano se mostró totalmente indignado por dicha manfestación tras afirmar que no necesitan ningún tipo de garantización.

"Nosotros como familia no necesitamos que el señor (César Nakazaki) nos garantice nada. Creemos que en esta oportunidad se tiene que marcar un precedente y realmente haya justicia. Le agradezco al señor Nakazaki sus buenas intenciones, pero no necesito que garantice nada ni a mí ni a mi familia. Lo que necesitamos es que se haga justicia y que dejen de salir a los medios con tantas mentiras", aseveró.

Bajo esa premisa, añadió que a ello se ha sumado la aparición de un documentro que, de acuerdo es fraudulento, en el que la periodista Marisel Linares su auto a Adrián Villar.

"Todos los días es una mentira, una novela nueva. Cada entrevista es la mentira de la mentira. Qué más pruebas necesita el señor Adolfo Farfán para que le dé prisión preventiva a este señor (Adrián Villar). La verdad ya este tema es demasiado desgastante", manifestó.

Mamá de Lizeth Marzano sufrió crisis

En otro momento, Gino Marzano, reveló que su madre se vio afectada tras escuchar las declaraciones de Francesca Montenegro y su familia en una entrevista televisiva.

"Ayer mi mamá sufrió una crisis por estar escuchando el show de la familia Montenegro. Porque la verdad eran tantas inconsistencias entre ellos, en donde el padre tiene que ayudar a la hija, que ya tiene 21 y debería defenderse sola", enfatizó

Es así que, Gino Marzano, se dirigió al juez Adolfo Farfán, quien será el encargado del futuro legal del investigado Adrián Villar en el marco del caso Lizeth Marzano, y le solicitó que establezca prisión preventiva contra el joven de 21 años.