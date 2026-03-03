Selección femenina de Irán se niega a cantar el himno en protesta contra el régimen

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La selección femenina de fútbol de Irán protagonizó un gesto de protesta durante su debut en la Copa Asia 2026, celebrada en Australia. Antes del partido contra Corea del Sur —que terminó con derrota por 3-0—, las jugadoras se negaron a cantar el himno nacional impuesto por el régimen islámico, manteniendo un rostro firme y serio mientras sonaba la melodía.

La seleccionadora Marziyeh Jafari esbozó una sonrisa al mirar a sus futbolistas, aunque en la rueda de prensa previa evitó pronunciarse sobre el contexto bélico que atraviesa su país. "Creo que no deberíamos hablar de estos temas en este momento", señaló. La atacante Zahra Ghanbari también se mantuvo en silencio respecto a la situación política.

Un gesto cargado de simbolismo

El himno iraní, adoptado en 1990 tras la Revolución Islámica, se ha convertido en un símbolo de adhesión al régimen. La decisión de las jugadoras de no interpretarlo envía un mensaje claro de rechazo, especialmente en un momento en que Irán enfrenta una crisis interna y externa tras los ataques de Estados Unidos e Israel que acabaron con la vida del ayatolá Alí Jamenei y decenas de miembros de la cúpula iraní.

La protesta recuerda lo ocurrido en la Copa del Mundo de Qatar 2022, cuando la selección masculina iraní también se negó a cantar el himno en su debut contra Inglaterra, en repudio por la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años que falleció bajo custodia de la Policía de la Moral por no llevar correctamente el hiyab.

Aquella tragedia desató protestas masivas en Irán y una dura represión con cientos de arrestos y muertos, según la organización Iran Human Rights.

Las jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán decidieron no cantar el himno del país en señal de protesta contra el régimen, tras los ataques de EE.UU. e Israel. En plena escalada de tensión en Medio Oriente, el equipo disputó su primer partido en la Copa de Asia. pic.twitter.com/6w2lDv1BUh — LA NACION (@LANACION) March 3, 2026

Entre tensión y misiles

La negativa de las jugadoras se produce mientras Oriente Medio vive una escalada militar. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán dejó cerca de 800 muertos, según la Media Luna Roja, y provocó la respuesta de Teherán con misiles dirigidos a ciudades israelíes y bases norteamericanas en el Golfo Pérsico.

En este escenario, el gesto de la selección femenina adquiere mayor relevancia, al convertirse en una forma de resistencia simbólica frente al régimen en un escaparate internacional.

La selección femenina iraní utilizó el fútbol como plataforma de protesta, negándose a cantar el himno nacional en la Copa Asia 2026. Su silencio refleja el descontento con el régimen islámico y conecta con una tradición de resistencia iniciada por el equipo masculino en 2022. En medio de la guerra y la represión interna, el gesto de las jugadoras se convierte en un mensaje de valentía y denuncia ante el mundo.