Actualidad
¡Preocupante!

Autos hacen largas colas en busca de GNV en diferentes zonas del país tras fuga en ducto de TGP

Los autos forman largas colas en búsqueda de GNV en diferentes zonas del país, en otros lugares se está racionando el combustible y hay zonas que ya se encuentran con grifos desabastecidos.

Largas colas de vehículos buscando GNV
Largas colas de vehículos buscando GNV (Exitosa / Lia Rodríguez)

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 03/03/2026

Una situación muy grave se viene registrando para los conductores que vienen buscando GNV formando largas colas en diferentes zonas del país tras la fuga en el ducto de la empresa Transportadora de Gas del Perú.

Taxistas especialmente perjudicados

Los conductores de algunas regiones del país, especialmente dedicados al servicio de taxi, son los más afectados por el desabastecimiento de GNV. En algunas regiones se reporta el desabastecimiento, mientras que en otras hay largas colas de vehículos y en otras se raciona el combustible. 

Solo en la capital Exitosa pudo registrar largas colas de autos, que comprometen hasta 9 cuadras en algunos distritos, en San Martín de Porres, Villa El Salvador, Breña, Pueblo Libre, Carabayllo, Chorrillos, La Victoria, donde hay conductores que pasan la noche formando fila o esperan varias horas para conseguir el combustible. En San Juan de Lurigancho, ya hay grifos totalmente desabastecidos. 

Entre las regiones afectadas se tiene a Ica, en donde se han registrado largas colas igual que en la capital para buscar abastecerse. Mientras que en Junín, los grifos están optando por racionar el GNV y se anunció el aumento del petróleo a partir del miércoles 4 de marzo de 30 hasta 60 centímetros más por galón. 

Por su parte, en Cachapoyas, Amazonas, se advierte de un posible desabastecimiento y riesgo de colapso sin gas doméstico ni vehicular. Empresarios de la ciudad denuncian que Petroperú no deja ingresar otras compañías para que vendan GNV y ello habría causado el peligro. 

Minem se pronuncia tras fuga de gas de Camisea

Ante el desafortunado evento, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró el suministro de gas natural en estado de emergencia hasta el 14 de marzo, suspendiendo el transporte en el tramo afectado y aplicando un racionamiento que prioriza hogares, transporte y comercios.

Asimismo, se estableció un mecanismo de racionamiento que prioriza el suministro únicamente para consumidores residenciales y comerciales, así como para el transporte público masivo que utiliza GNV. Quedan fuera de esta priorización los vehículos de carga, taxis, coasters y mototaxis.

La restricción ha paralizado casi todas las plantas termoeléctricas a gas en Lima, provocando un alza abrupta en el precio de la electricidad, que llegó a niveles récord de USD 200 por MWh. El episodio evidencia la fuerte dependencia del sistema eléctrico peruano respecto al gas natural.

La empresa distribuidora Cálidda señaló que, aunque la causa de la interrupción no está atribuida a su operación, trabaja de manera ininterrumpida y en coordinación con TGP y las autoridades para mitigar el impacto. La compañía pidió a los clientes residenciales y comerciales un uso responsable y moderado del gas natural, manteniendo consumos dentro de los niveles habituales.

Autos forman largas filas en búsqueda de GNV en diferentes zonas del país, algunos grifos han optado por racionar el suministro del combustible, mientras que otros registran desabastecimiento. 

