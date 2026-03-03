Pensión 65 adelanta SEGUNDO PAGO de S/ 350 para marzo: Descubre desde cuándo y quiénes serán beneficiarios

03/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Atención! El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) informó este martes 3 de marzo, que debido a la emergencia climatológica por las intensas lluvias que se vienen registrando en diversas regiones del país, el cobro del programa Pensión 65 ha sido adelantado para este mes.

Es importante mencionar que, la modificatoria del cronograma de la entrega de la subvención se encuentra enmarcada en la Resolución de Dirección Ejecutiva N.º D000031-2026-MIDIS/P65-DE, publicada hoy en Diario Oficial El Peruano.

¿Cuándo se empieza a cobrar la segunda pensión del año?

Sobre la difícil situación que atraviesan miles de pensionistas al interior del Perú, desde la cartera ministerial anunciaron que el segundo pago de S/ 350 se adelanta para este mes de marzo, a fin de que los beneficiarios puedan recibir un soporte económico para que puedan cubrir sus necesidades.

En tal sentido, el monto que estaba destinado recién a cobrarse en abril próximo, podrá hacerse efectivo desde la próxima semana, esto en beneficio de más de los 824 351 usuarios de todas partes del país.

"A partir del lunes 9 de marzo, los más de 824 000 adultos mayores, que forman parte del programa, podrán acceder a los S/ 350 que corresponden al segundo padrón (marzo-abril)", informó la titular del MIDIS, Lily Vásquez Dávila.

Cabe precisa que, más de 740 000 beneficiarios retiran su subvención bimestral a través de una tarjeta de débito del Banco de la Nación, en agentes ubicados en negocios locales o cajeros Multired, así como en sus agencias bancarias.

¿Cómo queda el cronograma de pagos?

Vale recordar que, el 2 de febrero último fue el primer cobro del año del programa Pensión 65, correspondiente al padrón de enero-febrero. Ahora, con la confirmación de que el segundo pago será a partir del 9 de marzo, a favor de los adultos mayores, el cronograma restante queda de la siguiente manera:

1 de junio (mayo-junio) - tercer padrón

3 de agosto (julio-agosto) - cuarto padrón

5 de octubre (setiembre-octubre) - quinto padrón

30 de noviembre (noviembre-diciembre) - sexto padrón

Si necesitas saber si eres parte del programa Pensión 65, si cumples con los requisitos o si quieres conocer el motivo de tu suspensión, puedes acceder vía online al servicio digital habilitado por la entidad. También puedes cambiar el lugar de pago escribiendo al correo [email protected], mediante el cual deberás brindar tu número de DNI, teléfono de contacto y dirección actual.

Finalmente, de tener más dudas, puedes comunicarte vía WhatsApp al 942 962 116, en el horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.