RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Nueva emergencia en Lima

Incendio de grandes proporciones afecta un edificio en Miraflores

De acuerdo con el portal de los Bomberos, un incendio de grandes proporciones se viene registrando en la cuadra 5 de la calle 2 de Mayo, Miraflores. Cerca de 10 unidades atienden la emergencia.

Incendio en Miraflores.
Incendio en Miraflores. Difusión

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/12/2025

Síguenos en Google News Google News

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de Miraflores, donde un edificio ubicado en la cuadra 5 de la calle 2 de Mayo viene siendo consumido hoy, viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia empezó pasada las 1:00 p. m. y viene convocando a nueve unidades de diferentes partes de la capital

(Noticia en desarrollo...) 

Temas relacionados Bomberos Edificio emergencia incendio Miraflores

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias