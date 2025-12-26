Incendio de grandes proporciones afecta un edificio en Miraflores

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de Miraflores, donde un edificio ubicado en la cuadra 5 de la calle 2 de Mayo viene siendo consumido hoy, viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia empezó pasada las 1:00 p. m. y viene convocando a nueve unidades de diferentes partes de la capital.

(Noticia en desarrollo...)