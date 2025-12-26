Alianza Lima: Famoso reguetonero tocaría en la Noche Blanquiazul 2026 frente al Inter de Lionel Messi

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Queda poco menos de un mes para que Alianza Lima presente a su renovado plantel ante sus miles de hinchas en lo que será la esperada Noche Blanquiazul 2026. Durante este evento, los íntimos no solo darán a conocer a sus fichajes nacionales y extranjeros, sino que también enfrentarán al Inter de Miami de Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

Famoso reguetonero tocaría en la Noche Blanquiazul 2026

Los blanquiazules buscan que este sea un espectáculo con letras mayúsculas al tener la presencia del para muchos mejor futbolista de toda la historia. Además de ello, la directiva busca que el show musical esté a la altura de los mejores por lo que convocarían a un reguetonero de talla internacional.

Según la periodista Fernanda Huapaya, Alianza Lima planea que el puertorriqueño Ozuna ponga el toque musical a los miles de hinchas que acudan a Matute para la Noche Blanquiazul. Eso sí, la mujer de prensa deja en claro que el boricua no sería el único artista convocado ya que habrá espacio para otros. Además, se desconoce si el show se dará previo al partido o en el entretiempo como suele darse en el Super Bowl.

"Noche Blanquiazul 2026: se tiene planificado que sea Ozuna uno de los cantantes en el show (previo o entretiempo del partido). Sin embargo, no será el único artista que se presente", indicó en sus redes sociales.

Noche Blanquiazul 2026: se tiene planificado que sea Ozuna uno de los cantantes en el show (previo o entretiempo del partido). Sin embargo, no será el único artista que se presente. @dt_elcomercio — Fernanda Huapaya (@FernandaHuapaya) December 26, 2025

Alianza Lima despide a Ángelo Campos

Y mientras la directiva viene preparando todos los detalles de lo que será la presentación del plantel de la próxima temporada, el área deportiva continúa trabajando en los fichajes y en los futbolistas que no continuarán en la institución.

Luego de decir adiós a nombres como Richy Lagos o Hernán Barcos, quien es considerado como ídolo por gran parte del aficionado, ahora llegó el turno de Ángelo Campos. El guardameta deja el club de sus amores tras cinco temporadas donde se convirtió en uno de los referentes tras haber sido pieza clave en el bicampeonato obtenido en el 2021 y 2022.

"Gracias por cada atajada y cada momento compartido. Siempre serás parte de nuestra historia. ¡Gracias, Ángelo!", indicó el mensaje que acompañó un emotivo video en las redes sociales del club.

En resumen, Alianza Lima planea que Ozuna sea al artista principal del show musical que se realizará durante la Noche Blanquiazul 2026 donde estará el Inter de Miami de Lionel Messi.