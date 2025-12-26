Soldado del ejército de Israel atropelló a ciudadano de Palestina mientras rezaba en avenida de Cisjordania

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Las relaciones entre Israel y Palestina no son amicales a pesar del alto al fuego anunciado en octubre y actos de hostilidad se siguen dando. El último jueves 25 de diciembre un soldado de la nación hebrea que se trasladaba en una unidad menor, atropelló a un ciudadano de Cisjordania que rezaba al lado de una avenida.

Soldado se encontraba armado

El momento fue captado por la cámara de vigilancia de otro vehículo, que muestra al ciudadano palestino de rodillas sentando sobre una alfombra. Cuando una camioneta se retiraba, aparece un hombre a bordo de una cuatrimoto y va directo hacia él, embistiéndolo por un lado.

Acto seguido, el soldado que pertenece a la reserva, que además, portaba un rifle en la espalda y vestido de civil, le recrimina el haber estado en dicho lugar, en lugar de ayudarlo. Sin embargo, pese al golpe, el joven logró ponerse de pie, yendo a buscarlo para increparle por dicha acción.

Only for Israelis. Here is a video how a settler runs over a Palestinian. Apartheid state pic.twitter.com/iZfP0My87L — Melanie Schweizer 🇩🇪 (@schweizermel) December 25, 2025

Sin embargo, el reservista, aparentemente molesto, retrocedió unos metros y se bajó del todoterreno, discutiendo con un taxista que presenció el hecho. El mismo ejército israelí emitió un comunicado confirmando lo ocurrido. "Se recibieron imágenes de un individuo armado atropellando a un individuo palestino".

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), indicaron que ese mismo día en la localidad de Deir-Jarir se registraron disparos hechos por un civil israelí, que sería de la misma persona. Medios hebreos han asegurado que el militar se encuentra actualmente con arresto domiciliario.

Palestino tuvo que ir a un hospital

De acuerdo a la agencia Reuters, el ciudadano cisjordano debió acudir a un hospital para ser atendido por los golpes sufridos tras el atropello. Al salir ileso, fue enviado a casa, donde se viene recuperando de dolores en ambas piernas, según dijo su padre Majdi Abu Mokho a un medio palestino.

Hombre que fue atropellado por soldado israelí, según medios palestinos.

Por su parte, las FDI han confirmado que sus tropas vienen frustrando ataques dentro de su territorio. Un presunto terrorista se habría infiltrado para atropellar y apuñar civiles en tres puntos al norte del país, por lo que un contingente se trasladó hasta la zona para hacer una evaluación en varias regiones.

Un ciudadano de Palestina fue atropellado por un soldado de reserva de Israel mientras rezaba en una avenida de Cisjordania. El militar vestido de civil y con su rifle, presuntamente habría efectuado disparos momentos antes del incidente.