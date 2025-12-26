Miraflores: Incendio de grandes proporciones afecta una tienda de bicicletas eléctricas ubicada en la calle 2 de Mayo

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un nuevo incendio se registra en la capital, más precisamente en el distrito de Miraflores, donde un edificio ubicado en la cuadra 5 de la calle 2 de Mayo viene siendo consumido hoy, viernes 26 de diciembre.

De acuerdo con el portal institucional del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), la emergencia empezó pasada las 1:00 p. m. y viene convocando a nueve unidades de diferentes partes de la capital.

Reporte de emergencia.

Epicentro es una tienda de bicicletas eléctricas

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas, el epicentro de la emergencia es una tienda de bicicletas eléctricas, la cual se encuentra a una paralela de la Av. José Pardo.

El incendio ha generado una larga humarada tóxica debido a los materiales que componen los productos. En ese sentido, los vecinos aledaños y comercios han tenido que evacuar inmediatamente para no resultar asfixiados y salvaguardar su integridad.

Frente a este hecho, personal de la Policía Nacional del Perú se encuentra el punto para reforzar las acciones de seguridad, no permitiendo el pase peatonal y vehicular en toda la redonda, mientras los bomberos continúan con sus labores para intentar controlar las llamas y así evitar que propague a otros condominios o genere cortos circuitos por los cables que están a centímetros del lugar de la incidencia.

¿Qué hacer ante la ocurrencia de un incendio?

Ante la ocurrencia de un incendio en el lugar donde te encuentres, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomienda en primer lugar, mantener la calma y evacuar de inmediato a una zona segura. Asimismo, llamar al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a través de su central 116 .

Del mismo modo, evitar inhalar humo, taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo. Además, no es recomendable evacuar hacia los pisos superiores cuando el incendio es en un edificio, debido a que el humo tiende a subir.

En caso de ocurrir un amago de incendio, la institución recomienda utilizar un extintor para apagarlo, siempre y cuando haya conocimiento de uso. De no ser así, se debe evacuar a una zona segura extrema, no usando los ascensores para transportarse.

Frente a la nueva emergencia registrada en Lima, es importante seguir la recomendaciones para no ser víctimas de asfixias, quemaduras o lesiones de mayor consideración. Si bien es cierto que todavía no se confirma el origen del siniestro, todo indica que podría tratarse de un corto circuito.