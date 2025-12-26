Chorrillos: ¡Indignante! Reportan gran cantidad de basura acumulada al lado de centro de salud

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Chorrillos, se reporta una preocupante situación que pondría en riesgo la salud de los vecinos. Exitosa recorrió las calles y observó una gran acumulación de basura junto a un centro de salud, que no solo genera malos olores, sino que lo convierte en un foco infeccioso para los pacientes y el resto de personas que caminan por los alrededores.

Montículos de basura al lado de centro de salud

Cientos de familias celebraron Nochebuena y el 25 de diciembre, la Navidad; sin embargo, tras estas festividades, las calles lucen llenas de basura. Precisamente, vecinos del distrito de Chorrillos, reportaron a Exitosa una grave situación de salubridad debido a la acumulación de basura en las inmediaciones de un centro de salud.

Según se reveló, montículos de residuos se han ido acumulando, no solo tras Navidad, sino durante varios días, a lo largo de la avenida Túpac Amaru, en el cruce con las avenidas 24 de Junio y San Juan. Los desechos, entre ellos restos de comida, plásticos, muebles, colchones, llantas quemadas, y más, se encuentran en la vía pública, justo al costado del establecimiento de salud 'Túpac Amaru de Villa'.

Un grupo de vecinos mostraron su indignación por este ambiente insalubre, no solo para ellos que tienen que pasar por esa concurrida avenida, sino también para los pacientes que a diario acuden al centro médico. La falta de limpieza en esta zona ha causado molestias por los malos olores y la presencia de insectos.

"Es de mucho tiempo. Es poco lo que estás viendo porque otros días es... un cerro de basura y es fatal porque estamos cerca a un centro de salud. ¿Cómo es posible que un centro de salud permita esto? Es un foco infeccioso, puede generar enfermedad. (...) Es una indignación de que la gente no tome conciencia", expresó una de las vecinas ante las cámaras de Exitosa.

Montículos de basura al lado de C.S. Túpac Amaru de Villa.

Vecinos exigen limpieza inmediata del área

También se reportó que cansados de esta situación, los vecinos llamaron a las autoridades correspondientes para una limpieza inmediata del área y establecer medidas preventivas que eviten que el problema se repita en el futuro, pero no obtienen respuestas concretas.

Otra mujer sostuvo que el camión recolector del distrito "no pasa con regularidad" por esa zona, lo que genera que los residuos se sigan acumulando, representando un riesgo sanitario.

"Da asco, el olor viene a la casa. Todos los días botan acá. (...) El camión recolector no pasa constantemente, en las noches a veces, o tres a cuatro días recién. Quisiera que manden a alguien porque no hay respeto", detalló a Exitosa.

Reportan foco infeccioso cerca a C.S. Túpac Amaru de Villa

Los vecinos no aguantan más y sostienen que es una realidad que viven todos los días con fuertes olores por la basura acumulada, que no solo dan mal aspecto a las principales avenidas de Chorrillos, sino que también contaminan el medioambiente.

Incluso, en la parte posterior del centro de salud 'Túpac Amaru de Villa' hay la imagen de un planeta limpio, pero al lado se observa un montículo de basura, con cajas y bolsas abiertas, que aumenta la proliferación de insectos y roedores, lo que afecta principalmente a los pacientes que acuden al establecimiento de salud, donde debería primar la limpieza y el orden público.

Foco infeccioso en alrededores de centro de salud de Chorrillos.

Es así como los vecinos hacen un llamado a la Municipalidad de Chorrillos para que tomen acciones urgentes ante esta problemática: la acumulación de basura en las principales avenidas del distrito, especialmente al lado de un centro de salud.