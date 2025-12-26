Tragedia en el Metropolitano: Mujer pierde la vida tras caer en la vía exclusiva y ser arrollada por un bus

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un trágico hecho se dio sobre la mañana de este viernes 26 de diciembre en una de las arterias más transitadas de la capital. En la avenida Alfonso Ugarte, a la altura del puente El Ejército, una mujer perdió la vida tras caer a la vía exclusiva del Metropolitano y luego ser arrollada por uno de los buses.

Mujer pierde la vida en vía exclusiva del Metropolitano

A través de un comunicado en sus redes sociales, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao reveló que las causas del incidente siguen siendo materia de investigación y que la víctima aún no ha sido identificada.

"A la altura del puente del Ejército, una persona aún no identificada cayó a la vía exclusiva del Metropolitano y fue impactada por una unidad del servicio. Las causas del incidente se encuentran en investigación", indicaron.

Eso sí, ATU dejó en claro que de inmediato se activaron todos los protocolos establecidos para este tipo de incidentes y procedieron a llamar a las autoridades correspondientes. Por ello, agentes de la entidad y de la Policía Nacional del Perú acudieron al lugar de los hechos para atender la emergencia.

1/3 A la altura del puente del Ejército, una persona aún no identificada cayó a la vía exclusiva del Metropolitano y fue impactada por una unidad del servicio. pic.twitter.com/hkhYQQLRYK — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) December 26, 2025

"Tras el incidente, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad y se dio aviso a los servicios de emergencia. Debido a esta situación, los buses del Metropolitano circulan por la vía mixta en el sentido de sur-norte, a fin de mantener la continuidad del servicio", añadieron.

Buses del Metropolitano circulan por la vía mixta

Para garantizar la continuidad del servicio, la PNP cerró el carril donde ocurrió el accidente y por ahora los buses del Metropolitano transitan por la vía mixta de la avenida Alfonso Ugarte. Peritos del Ministerio Público también se hicieron presentes en la escena para esclarecer de una vez por todas las razones de este lamentable incidente a solo horas de la Navidad.

Las cámaras de seguridad de la zona serán de vital importancia pues al cierre de esta nota se desconoce el nombre de la víctima y cuales fueron las razones que la hicieron caer varios metros hasta el pavimento y luego ser arrollada hasta morir en el lugar.

En resumen, un mujer perdió trágicamente la vida luego de caer desde el puente El Ejército hacia uno de los carriles de la vía exclusiva del Metropolitano. Lamentablemente, la fémina fue arrollada por uno de los buses por lo que perdió la vida casi en el acto.