Rímac: Vecino quema auto valorizado en más de 50 mil dólares por estacionarlo frente a su casa

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Mientras millones de peruanos esperaban la noche buen para disfrutar de un cálido momento junto a sus familias, una mujer veía como su auto de alta gama, valorizado en más de 50 mil dólares, era consumido por las llamas luego que un vecino decidiera prenderle fuego.

Vecino prende fuego a auto de alta gama en plena Navidad

Faltaban pocos minutos para la llegada de las 12 de la noche del 25 de diciembre cuando un vecino de la calle 4 en la urbanización Flor de Amancaes salió de su domicilio con un poco de combustible.

Su intención era clara, prender fuego a auto de alta gama, de marca BMW del 2025, con un valor de 50 mil dólares aproximadamente que se encontraba estacionado a las afueras de su casa. Las cámaras de seguridad captan el preciso momento en que este sujeto arroja el liquido inflamable y luego enciende la unidad sin reparo alguno.

Fueron varios minutos donde el vehículo arde en llamas las cuales incluso dañaron la propia casa del autor de este hecho. Las lenguas alcanzaron las paredes y ventanas del segundo piso ocasionando un daño severo en la propiedad.

Empresaria denuncia al autor del hecho

Como era de esperarse, la propietaria del auto blanco se dirigió a la dependencia policial más cercana para asentar la denuncia por daños a su propiedad. La empresaria descartó que el hecho se trate de cualquier tipo de acto en su contra, amenaza o extorsión ya que los vecinos indican que esta no es la primera vez que sucede algo parecido.

Anteriormente, el sujeto, que tendría problemas de salud metal, habría hecho lo mismo con una cúster que también se estacionó en el frontis de su vivienda. Las autoridades iniciaron con las investigaciones de rigor por lo que el causante ya se encuentra detenido por la Policía Nacional del Perú.

Como se recuerda, este no es el único siniestro similar en el Rímac ya que un almacén clandestino se consumió en llamas durante la jornada del 25 de diciembre. Debido al tamaño que alcanzó el incidente, fueron necesarias 41 unidades del cuerpo general de bomberos para controlarlo.

En resumen, un sujeto prendió fuego a un auto de alta gama, de marca BMW, valorizado en más de 50 mil dólares por haberse estacionado a las afueras de su casa en el Rímac. La dueña del vehículo ya denunció el hecho ante las autoridades e indicó que aún no termina de pagar la unidad.