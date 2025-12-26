Migraciones realizó más 7100 operativos de verificación y fiscalización en el 2025

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Superintendencia Nacional de Migraciones, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ejecutó 7161 operativos de verificación y fiscalización migratoria en todo el país de enero hasta el 22 de diciembre del 2025.

Acciones constantes a nivel nacional

Las acciones desarrolladas por Migraciones se realizan de forma constante a nivel nacional y tienen el propósito de verificar el estatus migratorio de los extranjeros y aplicar sanciones administrativas como multar, salidas obligatorias u órdenes de expulsión, según se de el caso, por haber infringido la norma migratoria.

Como parte de los operativos que se han realizado, la policía hizo el control de identidad a 114 099 extranjeros y, por su parte, Migraciones verificó su estatus migratorio. Las regiones donde se registraron el mayor porcentaje de intervenciones fueron en Tumbes, Puno, Lima, Cusco, Tacna y Arequipa.

Uso de tecnología en verificación

Durante los operativos se realizó la verificación de identidad de los extranjeros usando la información de los documentos personales con la información que se almacena en la plataforma de Migraciones, así como de alertas nacionales e internacionales.

Con el uso de tabletas electrónicas se logró identificar a 8583 extranjeros intervenidos que se encontraban en situación migratoria irregular, por lo que fueron derivado a la Policía Nacional del Perú para las sanciones correspondientes.

En aquellos casos en los que se detectó a extranjeros con ingreso irregular al país, exceso de permanencia o alterando el orden público, se aplicó 3411 órdenes de expulsión a través del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), según la norma actual.

Asimismo, Migraciones dispuso el despliegue de vehículos que permitan verificar el estatus migratorio e iniciar los procedimientos sancionadores in situ a los infractores intervenidos por la policía. Los migramóviles se encuentran equipados con módulos de trabajo, conexión a internet satelital y autonomía de suministro eléctrico, y actualmente también se encuentran en las regiones de Arequipa, Lima y Tumbes.

José Kast sobre migrantes en Perú

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, resaltó que tuvo una "muy buena gira" tras su visita al Perú como otros países de la región latinoamericana. Además, señaló que en el territorio peruano "el nivel de migrantes irregulares es muy alto".

Tras su visita en el país, Kast confirmó que retornaría para reunirse con el presidente de la República, José Jerí, en el mes de enero del 2026.

Es en ese sentido que Migraciones ha informado que con apoyo de la PNP a lo largo del año ejecutó 7100 operativos de verificación y fiscalización migratoria a nivel nacional en 2025.