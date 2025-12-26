Madre castiga a su hijo destruyendo su PlayStation 5: "Le alzó la voz y gastó dinero sin su autorización"

26/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¿El castigo fue excesivo? Una mujer generó el debate en redes sociales luego de ser captada destruyendo el PlayStation 5 de su hijo porque él le alzó la voz y gastó dinero para otro videojuego en línea sin su autorización.

Mujer destruye la 'play' de su hijo

Muchos niños y jóvenes se mantienen entretenidos con distintos videojuegos en línea hasta el punto de invertir dinero en ellos. Algunos bajo supervisión de sus padres; sin embargo, un menor habría roto las reglas en su hogar.

En redes sociales se difundió una inesperada escena. Cristina Kneip, la madre, visiblemente molesta e indignada, se acerca hasta un mueble y rápidamente agarra el PlayStation 5 que usa, para lanzarlo al piso e inmediatamente después comienza a golpearla con un martillo hasta destruirlo por completo.

"Nunca más, nunca más. Me llamaste *** (palabras irreproducibles), eso se acabó", se le escucha decir a la mujer, ante la mirada desconcertada del menor que se encontraba sobre su cama descansando.

¿Por qué castigó a su hijo de esa forma?

La escena que tuvo lugar en Brasil, reavivó el debate en redes sociales, ya que para algunos fue una sanción exagerada, por lo cual, ante los cuestionamientos, el hijo mayor de Cristina Kneip decidió aclarar el motivo que llevó a su madre a reaccionar de esa manera.

Según reveló, la mujer se enteró de que el menor de sus hijos gastó más de dos mil dólares en Roblox sin su autorización y al momento de llamarle la atención por su comportamiento, el pequeño comenzó a alzarle la voz y decir algunas groserías e insultarla, lo que terminó por colmar su paciencia.

"Está diciendo malas palabras, no sé de dónde las saca, está jugando a estos juegos en línea, lo está aprendiendo en la escuela, no sé dónde lo está viendo ", señaló David, el otro hijo de la señora del video, en cuyo final se le ve brindándole su apoyo a la mujer que le dio la vida y le agradece por la forma en que lo crió.

Reacción al video viral en redes sociales

Como era de esperarse, el video se volvió viral en redes sociales, generando cientos de reacciones y comentarios de personas que cuestionaron la reacción de la madre y otros que la apoyaron por la lección que le daba al menor.

"Mi apoyo total, para que aprenda el valor del dinero", "era más fácil venderlo", "está bien, esos juegos lo que sirven es para destruir la mentes de las personas y hacer daño a la personas", "amo esas consolas, pero hizo lo correcto pero había otra alternativa y era vender la PlayStation y así recuperar el dinero", expresaron algunos usuarios en TikTok.

Es así como una mujer generó el debate tras castigar a su hijo rompiendo su PlayStation 5 por gastar más de 2 mil dólares en Roblox y encima alzarle la voz.