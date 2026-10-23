Incendio en laboratorio de la UNI obliga a suspender clases en Ingeniería Mecánica: no se registraron heridos

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio en el Laboratorio de Fundición de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), en San Martín de Porres, movilizó a los bomberos y obligó a suspender las actividades académicas de la Facultad de Ingeniería Mecánica este viernes 23 de octubre. La institución confirmó que no se registraron personas heridas.

Cinco unidades atendieron la emergencia

La alerta fue registrada por el Cuerpo General de Bomberos a las 10:44 a. m., en las instalaciones universitarias ubicadas cerca del cruce de las avenidas Túpac Amaru y Eduardo de Habich. Cinco unidades fueron desplegadas para atender el siniestro, mientras imágenes difundidas en redes sociales mostraban humo y llamas en el recinto.

Foto desde interior de la Facultad de Mecánica (Difusión)

El personal técnico de la facultad intervino junto con los bomberos para controlar el fuego. Según la información difundida por la unidad académica, el Laboratorio de Fundición tiene aproximadamente 50 años de antigüedad. Hasta el momento, no se ha precisado la magnitud de los daños materiales.

Suspenden actividades por seguridad

Mediante el Comunicado 012-2026, el decano Tito Roberto Vilchez Vilchez anunció la suspensión de las actividades académicas de la facultad durante toda la jornada, como medida de protección para docentes y estudiantes. También pidió a los delegados coordinar con sus profesores la recuperación de las clases afectadas.

La disposición corresponde a la Facultad de Ingeniería Mecánica y no implica una suspensión general de actividades en toda la universidad. Tampoco se informó cuándo se reanudarán las clases en esa facultad.

Advierten riesgo en otro ambiente

En su pronunciamiento, la facultad alertó que el Laboratorio N.° 5 se encuentra en riesgo inminente. Señaló que había solicitado reiteradamente su refacción a la administración central, sin obtener atención hasta la fecha. El comunicado no aclara si ese espacio corresponde al Laboratorio de Fundición afectado.

Aunque circularon versiones sobre un posible cortocircuito, esa causa no ha sido confirmada oficialmente. El origen del incendio y el alcance de los daños siguen pendientes de esclarecimiento, mientras la facultad mantiene la suspensión anunciada para proteger a su comunidad.

Finalmente, las actividades académicas de la Facultad de Ingeniería Mecánica quedaron suspendidas mientras se atiende la emergencia. La UNI confirmó que el incendio no dejó personas heridas, a la espera de las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.