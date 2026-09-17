Los Mirlos llegan a Tiny Desk y dejan nuestra bandera peruana en el famoso escenario musical: "Es un hecho histórico"

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En entrevista exclusiva con Exitosa, Jorge Rodríguez Grández, líder, director y fundador de Los Mirlos, destacó la participación de la agrupación peruana en Tiny Desk, donde dejaron la bandera del Perú como símbolo de su presentación. "Es un hecho histórico", afirmó.

La bandera peruana en el escenario de los Tiny Desk

Al ser consultado sobre cómo surgió la idea de su presentación en los Tiny Desk reveló que se coordinó desde aproximadamente 7 u 8 meses y que la grabación se realizó cuando estuvieron de gira por Estados Unidos donde deleitaron con su música en por lo menos 40 ciudades.

Además, Narró que fue el productor del programa de NPR quien fue a verlos en una presentación en junio cerca a Washington, precisando que se quedó hasta el final de este concierto y que acudió acompañado de su esposa.

En otro momento sostuvo que su presentación en el reconocido espacio televisivo norteamericano duró aproximadamente 20 minutos a diferencia de otros artistas que sus shows bordean la media hora.

En ese sentido agregó que tuvieron la oportunidad de seleccionar qué canciones tocarían y destacó la indumentaria que usaron que representa el arte Kené. "Salió muy lindo, muy espectacular", expresó.

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