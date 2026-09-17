Los Mirlos estrenan su primer Tiny Desk: cumbia amazónica peruana conquista el mundo

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los Mirlos siguen llevando el nombre del Perú por todo lo alto. Esta vez, la histórica agrupación de Moyobamba estrenó su primer Tiny Desk, uno de los espacios musicales más conocidos de internet, donde la cumbia amazónica peruana fue la gran protagonista.

Los Mirlos llegan al Tiny Desk

La trayectoria de Los Mirlos tiene harto sabor a Amazonía. Apenas Jorge Rodríguez Grández armó el grupo allá en Moyobamba, el grupo le metió con todo a una cumbia regional que poquito a poco se coronó como un clásico inconfundible de toda la música peruana.

La cumbia amazónica peruana tiene un sello bastante particular: guitarras eléctricas con bastante reverberación y un sonido que recuerda al surf-rock. Ese estilo, nacido y desarrollado en medio de la selva, terminó cruzando fronteras y ahora llegó nada menos que al Tiny Desk de NPR.

La presentación no solo sirvió para escuchar a Los Mirlos, sino también para conocer un poquito más de los lugares y las historias que forman parte de su identidad.

Durante el show, los integrantes compartieron su cariño por la cumbia y por su tierra natal, dejando claro que sus canciones llevan consigo buena parte de la cultura amazónica.

Con más de 50 años de trayectoria, la agrupación fue presentada como un grupo de pioneros e innovadores que continúa haciendo bailar a distintas generaciones con sus ritmos.

Repertorio con sabor amazónico

Para esta esperada presentación, Los Mirlos prepararon una selección de temas que resume buena parte de su recorrido musical. El setlist estuvo integrado por "La Danza de Los Mirlos", "La Fuga del Jaguar", "Llanto en la Selva", "Las Noches" y "La Pandilla / Doña Guillermina".

Jorge Rodríguez Grández estuvo a cargo de la voz y la pandereta, mientras que Jorge Luis Rodríguez participó en guitarra, teclados y coros.

La banda también contó con Danny Jhonston en guitarra, Urbano Ramírez en el bajo, Roger Rodríguez en güiro, maracas y coros, Carlos Rengifo en congas y bongos, y Genderson Pinedo en batería y timbales.

¿Qué es el famoso Tiny Desk?

Los conciertos Tiny Desk de NPR se hicieron conocidos en internet por reunir a grandes artistas en presentaciones íntimas y diferentes a los conciertos tradicionales. Por este espacio han pasado artistas como Trueno, Nicki Nicole, Fito Páez y Ca7riel & Paco Amoroso.

Algunas presentaciones incluso superaron los 100 millones de reproducciones en YouTube. Dua Lipa lidera actualmente la lista de los Tiny Desk más vistos con más de 142 millones de visualizaciones, seguida por Mac Miller, Anderson .Paak & The Free Nationals, Sting y Shaggy, C. Tangana, BTS, Justin Bieber, Alicia Keys, Jorja Smith y Adele.

Así, Los Mirlos hicieron su esperado debut en Tiny Desk con un repertorio cargado de cumbia amazónica peruana, llevando los sonidos de Moyobamba y la identidad musical de la selva a uno de los escenarios digitales más conocidos de la música internacional.