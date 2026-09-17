Biblioteca Nacional del Perú: 205 años de historia, tras saqueos y un renacer entre las cenizas

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La historia del Perú también se encuentra en sus libros. La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) cumple 205 años desde su creación y conmemora una trayectoria marcada por la independencia, la pérdida de valiosos ejemplares, la reconstrucción y la modernización de sus servicios. Su aniversario recuerda el proyecto de José de San Martín de convertir el conocimiento en una herramienta para consolidar la libertad de la nueva república.

La institución fue creada en agosto de 1821, en el contexto de la independencia peruana, y abrió sus puertas al público el 17 de septiembre de 1822, en el antiguo Colegio de San Pablo.

Su primera colección estuvo conformada por 11.256 volúmenes procedentes de la orden jesuita. El propio San Martín contribuyó con una donación de libros europeos.

Del saqueo a la reconstrucción

Durante la Guerra del Pacífico, el Ejército chileno ocupó Lima y utilizó las instalaciones de la biblioteca como cuartel. Parte de sus colecciones fue saqueada y trasladada fuera del país. Los ejemplares que sobrevivieron quedaron dispersos, mientras la institución enfrentaba uno de sus periodos más difíciles.

Tras el conflicto, el escritor Ricardo Palma asumió la reconstrucción de la BNP en 1883 . Con escasos recursos y un país en bancarrota, emprendió una campaña para recuperar libros y reunir nuevas donaciones. Su labor le valió el apelativo de "bibliotecario mendigo", por la manera en que solicitaba ejemplares para devolverle vida a la institución.

Sin embargo, otro desastre golpeó a la biblioteca. En 1943, un incendio destruyó gran parte de la colección reunida por Palma. El historiador Jorge Basadre recibió la responsabilidad de reconstruirla y promover una transformación que ampliaría su función cultural.

Una biblioteca para todos

Con Basadre, la BNP inició una etapa de modernización. Se incorporaron mujeres bibliotecarias y se impulsó la creación de bibliotecas públicas para acercar los libros a las personas que no podían acudir a la sede principal. Décadas después, la institución trasladó sus servicios a una nueva sede en San Borja, inaugurada en 2006.

En la actualidad, la Biblioteca Nacional resguarda más de siete millones de libros y otros materiales bibliográficos. Su labor comprende la conservación del patrimonio escrito, la investigación y el acceso público al conocimiento. También cuenta con servicios dirigidos a personas con discapacidad visual y desarrolla actividades para promover la lectura en distintas regiones.

A 205 años de su creación, la Biblioteca Nacional del Perú mantiene una historia de resistencia frente a las pérdidas y los desastres. Su recorrido, desde el proyecto de San Martín hasta la modernización de sus servicios, demuestra que preservar los libros también significa proteger la memoria de una nación y garantizar que sus conocimientos permanezcan al alcance de las futuras generaciones.