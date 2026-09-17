RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Memoria y patrimonio

Biblioteca Nacional del Perú: 205 años de historia, tras saqueos y un renacer entre las cenizas

La institución que nació por iniciativa de José de San Martín en 1821 atravesó el saqueo de sus colecciones durante la Guerra del Pacífico y el devastador incendio de 1943.

Ricardo Palma asumió la reconstrucción de la BNP
Ricardo Palma asumió la reconstrucción de la BNP Difusión

17/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 17/09/2026

Síguenos en Google News Google News

La historia del Perú también se encuentra en sus libros. La Biblioteca Nacional del Perú (BNP) cumple 205 años desde su creación y conmemora una trayectoria marcada por la independencia, la pérdida de valiosos ejemplares, la reconstrucción y la modernización de sus servicios. Su aniversario recuerda el proyecto de José de San Martín de convertir el conocimiento en una herramienta para consolidar la libertad de la nueva república.

La institución fue creada en agosto de 1821, en el contexto de la independencia peruana, y abrió sus puertas al público el 17 de septiembre de 1822, en el antiguo Colegio de San Pablo. 

Su primera colección estuvo conformada por 11.256 volúmenes procedentes de la orden jesuita. El propio San Martín contribuyó con una donación de libros europeos.

La Biblioteca Nacional del Perú cumple 205 años: nació con San Martín, la saqueó Chile y renació tras un incendio | EL COMERCIO PERÚ

Del saqueo a la reconstrucción

Durante la Guerra del Pacífico, el Ejército chileno ocupó Lima y utilizó las instalaciones de la biblioteca como cuartel. Parte de sus colecciones fue saqueada y trasladada fuera del país. Los ejemplares que sobrevivieron quedaron dispersos, mientras la institución enfrentaba uno de sus periodos más difíciles.

Indecopi informa sobre retiro y destrucción de lote de gotas para los ojos por riesgo para la salud
Lee también

Indecopi informa sobre retiro y destrucción de lote de gotas para los ojos por riesgo para la salud

Tras el conflicto, el escritor Ricardo Palma asumió la reconstrucción de la BNP en 1883. Con escasos recursos y un país en bancarrota, emprendió una campaña para recuperar libros y reunir nuevas donaciones. Su labor le valió el apelativo de "bibliotecario mendigo", por la manera en que solicitaba ejemplares para devolverle vida a la institución.

Sin embargo, otro desastre golpeó a la biblioteca. En 1943, un incendio destruyó gran parte de la colección reunida por Palma. El historiador Jorge Basadre recibió la responsabilidad de reconstruirla y promover una transformación que ampliaría su función cultural.

76 años del incendio de la Biblioteca Nacional

Senamhi alerta por INTENSA sensación térmica para el verano 2027, ¿cuáles serán las zonas más afectadas?
Lee también

Senamhi alerta por INTENSA sensación térmica para el verano 2027, ¿cuáles serán las zonas más afectadas?

Una biblioteca para todos

Con Basadre, la BNP inició una etapa de modernización. Se incorporaron mujeres bibliotecarias y se impulsó la creación de bibliotecas públicas para acercar los libros a las personas que no podían acudir a la sede principal. Décadas después, la institución trasladó sus servicios a una nueva sede en San Borja, inaugurada en 2006.

En la actualidad, la Biblioteca Nacional resguarda más de siete millones de libros y otros materiales bibliográficos. Su labor comprende la conservación del patrimonio escrito, la investigación y el acceso público al conocimiento. También cuenta con servicios dirigidos a personas con discapacidad visual y desarrolla actividades para promover la lectura en distintas regiones.

A 205 años de su creación, la Biblioteca Nacional del Perú mantiene una historia de resistencia frente a las pérdidas y los desastres. Su recorrido, desde el proyecto de San Martín hasta la modernización de sus servicios, demuestra que preservar los libros también significa proteger la memoria de una nación y garantizar que sus conocimientos permanezcan al alcance de las futuras generaciones.

Temas relacionados 205 años Biblioteca Nacional del Perú BNP Ricardo Palma

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA