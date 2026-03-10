Clases virtuales y trabajo remoto disminuyó tráfico hasta 30%, asegura premier: "Se redujo el uso de combustible"

10/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La premier Denisse Miralles se pronunció sobre los avances en la reparación de los ductos de la empresa de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco. Según precisó, las medidas que tomó el Gobierno ante la crisis energética cumplieron su objetivo de reducir el consumo de combustible.

Anuncian avances "positivos"

Mediante una conferencia de prensa desde la sede del COEN, en Chorrillos, la presidenta del Consejo de Ministros indicó que este martes 10 de marzo, se llevará a cabo el Comité de Crisis Diario y tras ello se darán a conocer nuevos avances.

Según precisó Miralles, la empresa TGP ha brindado información positiva sobre los trabajos de reparación en Megantoni. Esto también involucra a las medidas "de prevención" que dispuso el Ejecutivo, las cuales incluyeron clases virtuales y trabajo remoto en Lima y Callao.

Al respecto, indicó que durante el último lunes, se reportó una reducción del 30% en el tráfico vehicular, por lo que se habría cumplido con el objetivo de reducir también el uso de combustible.

"La medida que hemos tomado de reducir el traslado de vehículos con el trabajo remoto y las clases virtuales ha reducido el tráfico en Lima y Callao entre 20 y 30%, es lo que ha pasado el día lunes, es decir ha tenido efectividad esta medida y eso ha reducido el uso del combustible lo que nos da un poco más de espacio", dijo Miralles ante los medios de comunicación, este martes 10 de marzo.

Asimismo, la premier reiteró que mientras la situación vaya avanzando, las medidas continuarán siendo evaluadas, por lo que se podría anunciar alguna flexibilización de las mismas. "Entendemos la complejidad que puede causar en la vida diaria, pero entendamos que tenemos que garantizar la provisión de la energía total", enfatizó.

Premier pide no especular sobre crisis energética

Cabe mencionar que, Miralles hizo un llamado a la ciudadanía en general para informar que "sí hay provisión adecuada de combustibles", actualmente. Esta aclaración se realiza debido a las largas colas reportadas en estaciones de servicios de combustible.

"El combustible está, lo que pasa es que si normalmente una estación de distribución consumían como 10, ahora hay 20, 30, 40 y obviamente hay una logística que no responde a la provisión, pero el combustible está. Les pedimos que no acaparemos ni especulemos", detalló la premier.

Denisse Miralles, jefa de Gabinete: El combustible está. No especulemos, ni acaparemos. A través de Indecopi y Osinergmin estamos haciendo mucha fiscalización. Hemos pedido que activen canales de denuncia ciudadana



En conclusión, se brindará un informe más detallado sobre los avances en torno a la reparación de ductos de gas en Megantoni. Según la premier hay avances positivos y las medidas dispuestas por el Ejecutivo habrían cumplido su objetivo.