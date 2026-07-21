Junín: Dos SISMOS sacuden Chupaca este martes, 21 de julio: ¿Cuáles fueron sus magnitudes, según el IGP?

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo a lo reportado por el IGP, dos nuevos movimientos telúricos han sido registrados en Junín esta mañana del martes 21 de julio, la zona en la que ocurrieron es Chupaca, precisamente el sector que ha sido afectado recientemente por el temblor de 5.1 del sábado pasado.

Dos sismos sacuden Junín hoy, 21 de julio

Junín sigue presentando réplicas tras el temblor de 5.1 ocurrido el pasado sábado 18 de julio. En ese sentido, los movimientos de magnitud 3.5 se registraron entre las 2:24 a.m. y 11:14 a.m.

Como parte del reporte del Instituto Geofísico del Perú, que se encarga de investigar y monitorear fenómenos naturales que podrían impactar en la población peruana, se registraron dos movimientos telúricos ocurridos durante la madrugada y mañana de este miércoles, 8 de julio.

El primero de ellos, se registró a las 2:24 de la madrugada a 12 kilómetros al sureste de Chupaca, Chupaca - Junín y tuvo una magnitud de 3.5 en la Escala de Richter . Además, se indica que presentó una profundidad de 10 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0480

Fecha y Hora Local: 21/07/2026 02:24:54

Magnitud: 3.5

Profundidad: 10km

Latitud: -12.15

Longitud: -75.35

Intensidad: II-III Chupaca

Referencia: 12 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/HKBj5BgACx — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 21, 2026

Asimismo, se caracterizó por tener una intensidad de II-III Chupaca en la Escala sismológica de Mercalli, es decir, que puede no haber sido percibido por la mayoría de personas. Además, tuvo una latitud de -12.15 y una longitud de -75.35.

Segundo sismo registrado en el día

Ya en horas de la mañana, específicamente a las 11:14, otro temblor sorprendió nuevamente a los habitantes de Junín. Este ocurrió a 14 kilómetros al suroeste de Chupaca, al igual que el primero.

Este nuevo reporte sismológico precisa que la actividas sísmica tuvo una magnitud de 3.5 y tuvo una intensidad de III Chupaca según la Escala de Mercalli. También, se indica que presentó una profundidad de 14 kilómetros, mientras que registró una latitud de -12.18 y una longitud de -75.34.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0481

Fecha y Hora Local: 21/07/2026 11:14:54

Magnitud: 3.5

Profundidad: 9km

Latitud: -12.18

Longitud: -75.34

Intensidad: III Chupaca

Referencia: 14 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junínhttps://t.co/oN719YSUum — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) July 21, 2026

COEN-INDECI anuncia los epicentros de los sismos

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del movimiento telúrico ocurrido en Junín de magnitud 3.5 fue Yanacancha, Chupaca.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Yanacancha, Chupaca - Junín. pic.twitter.com/w8wRLiVWBb — COEN - INDECI (@COENPeru) July 21, 2026

Asimismo, dadas las condiciones en las que se encuentra Junín luego del desastre central que ha cobrado 5 fallecidos, las autoridades correspondientes se encuentran monitoreando las áreas afectadas para desplegar acciones de ayuda para las personas más vulnerables, en caso sea necesario.

Sismo de magnitud 3.5 con epicentro en Yanacancha, Chupaca - Junín registrado hace instantes, fue percibido moderado por la población. Monitoreo en zonas vulnerables continúa. pic.twitter.com/kc0QJxhahW — COEN - INDECI (@COENPeru) July 21, 2026

Finalmente, es fundamental conocer todos los detalles del reportados por el IGP en Junín ya que permite estar alertas ante un nuevo sismo que se registre de igual o mayor magnitud.

