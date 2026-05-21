Dirigentes de San Marcos exigen vacancia de Jeri Ramón: "Está haciendo maniobras para quedarse en el poder"

21/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, una dirigente universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) indicó que ahora exigen la vacancia de su rectora, Jeri Ramón, debido a que no se establecen las instancias necesarias para resolver sus demandas.

Estudiantes exigen vacancia de rectora Jeri Ramón

Un grupo de estudiantes de la UNMSM mantiene tomado el campus universitario por noveno día consecutivo, impidiendo el normal desarrollo de clases, además de otras actividades en el recinto académico.

Si bien la medida inició con la intención de frenar un proyecto de ley que pretende la reelección de rectores y vicerrectores, el conflicto continúa escalando y ahora los alumnos exigen la vacancia de la rectora, señalando presuntas "maniobras" para perpetuarse en el cargo.

"Al ver que no hay mesa de diálogo, al ver que inclusive sacan comunicados desentendiéndose y desinformando, estamos pidiendo la vacancia de la rectora Jeri", contó una dirigente ante Exitosa.

La nueva demanda estudiantil se ha planteado después de que algunos miembros del Comité Electoral Universitario (CEU), instancia encargada del desarrollo de las elecciones universitarias, presentaran su renuncia irrevocable a sus cargos.

Comité Electoral de la UNMSM renunció en bloque

Los integrantes del CEU que firmaron la carta de renuncia justificaron su salida indicando que "no existen las condiciones para llevar a cabo el proceso electoral", citando la injerencia de candidatos presidenciales como Roberto Sánchez, así como representantes del Congreso.

Consultados por su opinión acerca de la salida de los miembros del CEU, la dirigente indicó que no se trata de una victoria estudiantil sino mas bien de una "maniobra" que busca "ganar tiempo" para encontrar aliados en el Congreso a medida que se aplazan las elecciones universitarias. "No es casualidad", señaló.

"Tenemos puntos más internos, pero principalmente en contra de la ley de reelección de rectores y la vacancia de la rectora Jeri, porque hemos visto que ella está haciendo maniobras para seguir quedándose en el poder", refirió.

Asimismo, criticó la presunta parcialidad de algunos asambleístas y rectores que conforman dicha instancia, acusándolos de tomar decisiones en bases a "sus intereses políticos" y apoyar las propuestas de la rectora Jeri Ramón Ruffner.

"La rectora Jeri tiene una propuesta y todo el mundo levanta la mano sin previo debate. La Asamblea y el Consejo Universitario solamente es para aprobar una cuestión formal para aprobar un proyecto de la rectora", sostuvo.

En conclusión, los estudiantes de la UNMSM anunciaron que se encuentran exigiendo la vacancia de la rectora Jeri Ramon por no implementar espacios de diálogo y por presuntas maniobras para continuar en el cargo.