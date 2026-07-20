EsSalud envía brigadas médicas al Valle del Mantaro para atender a afectados por sismo en Junín

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el sismo de magnitud 5.1 ocurrido el sábado 18 de julio en el Valle del Mantaro, región Junín, diversas instituciones activaron acciones de respuesta para brindar atención a la población afectada.

Respuesta inmediata de EsSalud

Ante la emergencia, el Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso el despliegue de personal especializado y recursos médicos hacia las zonas impactadas para reforzar la atención sanitaria.

Por disposición del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, se movilizó un equipo de cerca de 20 profesionales de la salud, integrado por médicos especialistas en emergencias y desastres, enfermeras, psicólogos y técnicos de enfermería. La brigada se dirigirá principalmente a la provincia de Chupaca para fortalecer la atención médica.

El operativo estará encabezado por el gerente central de Operaciones de EsSalud, Edgard Miguel Siccha, que incluye el traslado de mobiliario médico y equipos para instalar espacios temporales de atención.

Traslados y evacuación médica

Luego de activarse la alerta amarilla, la Red Asistencial Junín desplegó personal médico, de enfermería y administrativo, además de tres ambulancias totalmente equipadas con medicamentos, insumos y equipos especializados para atender emergencias y trasladar a los pacientes que lo requieran.

Las unidades fueron enviadas al distrito de Chupuro, una de las localidades más afectadas por el sismo, donde continúan brindando apoyo en coordinación permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), a fin de garantizar una atención oportuna a la población.

Además, el Gobierno Regional de Junín continúa con el envío de ayuda humanitaria financiada con recursos propios. Además, solicitó al Ejecutivo la instalación de viviendas temporales, así como apoyo para la reconstrucción de las viviendas colapsadas y la entrega de compensaciones por los daños ocasionados a los cultivos y al ganado.

🚨 #EsSaludEnAcción | Respuesta inmediata en Junín



Tras el sismo en el Valle del Mantaro, EsSalud despliega brigadas de Hospital Perú y un equipo multidisciplinario para reforzar la atención en la zona afectada.



🚑 Además, nuestras ambulancias continúan trasladando a los... pic.twitter.com/8Kx9ksYpPg — EsSalud Perú (@EsSaludPeru) July 20, 2026

Hospital Ramiro Prialé recibirá a heridos

En paralelo, el Hospital Nacional Ramiro Prialé fue designado como centro de acopio para la recepción de ayuda humanitaria y la coordinación de la asistencia médica.

Según informó la Red Asistencial de Junín, el establecimiento mantiene la atención de los pacientes trasladados desde las zonas afectadas, mientras el personal se organiza en retenes y brigadas que permanecerán operativas las 24 horas, garantizando la continuidad de los servicios, el transporte sanitario y la respuesta ante cualquier nueva eventualidad.

Las acciones de respuesta continúan de manera coordinada entre EsSalud, el Gobierno Regional de Junín y otras entidades de emergencia, con el objetivo de garantizar atención médica, asistencia humanitaria y apoyo a las familias afectadas por el sismo.