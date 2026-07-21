Shirley Arica toma radical decisión con Samahara Lobatón tras salida con Ale Fuller y Pablo Heredia

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shirley Arica tomó una radical decisión con Samahara Lobatón luego de enterarse de la salida en la que también participaron Renato Rossini Jr., Ale Fuller y Pablo Heredia. Aunque la popular 'Chica realidad' no explicó públicamente qué ocurrió, su movimiento en Instagram hizo pensar que la amistad entre ambas ya no estaría pasando por su mejor momento.

Samahara Lobatón en salida con Ale Fuller

Todo comenzó cuando Magaly TV, La Firme difundió imágenes de una reunión que, inicialmente, parecía tener como protagonistas a Pablo Heredia, Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón. En las redes sociales del actor argentino solo se mostraba a los tres conversando y compartiendo una comida.

Sin embargo, las cámaras del programa descubrieron que Ale Fuller también formaba parte del encuentro. Este detalle llamó especialmente la atención porque la actriz mantuvo una relación sentimental con Pablo Heredia en el pasado.

Según el informe, el grupo primero habría acudido al cine, donde comieron canchita, y luego se trasladó a un conocido restaurante de Miraflores. La voz en off del programa señaló:

"Hasta ahí podíamos pensar que lo hacían por alguna marca o que algún cherry tenían que vender juntos. Pero no, al parecer Pablito anda buscando renacer el amor de antes".

Las sospechas aumentaron porque Ale Fuller no aparecía claramente en los videos publicados por Pablo Heredia. Incluso, el programa aseguró que la actriz habría sido quien grabó parte del contenido de sus acompañantes.

Eso no fue todo. Las cámaras del programa siguieron a los cuatro participantes cuando abandonaron el restaurante. Pablo Heredia salió primero, seguido por Ale Fuller, mientras Samahara Lobatón y Renato Rossini Junior aparecieron después.

La noche no terminó allí. Ale Fuller y Pablo Heredia se dirigieron posteriormente al departamento de la actriz. De acuerdo con el informe, el actor permaneció en el inmueble durante más de dos horas y se retiró en la madrugada, alimentando los rumores de un posible acercamiento.

Shirley Arica se distancia de Samahara Lobatón

Tras difundirse las imágenes, Shirley Arica dejó de seguir a Samahara Lobatón en Instagram. La decisión sorprendió debido a que ambas habían formado una cercana amistad durante su participación en La Granja VIP. Además, la 'Chica realidad' también mantenía un vínculo amical con Renato Rossini Jr.

Poco después del distanciamiento virtual, la modelo publicó una frase que no pasó desapercibida entre sus seguidores: "No se trata de lo fiel que seas frente a alguien, sino de lo leal que seas a sus espaldas".

Aunque Shirley Arica no mencionó directamente a Samahara Lobatón ni explicó el motivo de su publicación, la coincidencia entre la salida, el unfollow y el mensaje sobre la lealtad generó toda clase de comentarios en redes sociales.

Así, Shirley Arica tomó la radical decisión de dejar de seguir a Samahara Lobatón tras la salida con Ale Fuller y Pablo Heredia. Aunque no confirmó una pelea, su mensaje sobre la lealtad reforzó las versiones de un inesperado quiebre en su amistad.