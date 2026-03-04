Camioneta de la PNP colisiona en la carretera Belaunde Terry: Suboficial se encuentra grave

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El grave accidente que sufrió una camioneta de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) en la carretera Fernando Belaunde Terry dejó a la suboficial de la PNP Sheila Pérez Avellaneda sumamente herida teniendo que ser trasladad de urgencia a la capital para su tratamiento.

Accidente policial

La madrugada del martes, entre la 1:00 a. m. y las 2:00 a. m. un vehículo policial que se movilizaba en la ruta que conecta Chiclayo con Jaén, sufrió un accidente de tránsito cuando chocó por alcance con un camión de carga, conducido por Fermín Caro Dávila.

El siniestro se dio cuando se dirigí a a Bagua con cuatro agentes SUAT a bordo, que resultaron heridos. Se trata de Bladimir Alarcón Oblitas, el suboficial de primera Rogger Espinal Díaz, la suboficial de segunda Sheila Pérez Avellaneda y el suboficial de segunda Kevin Delgado Burga.

La más afectada fue la suboficial Sheila Pérez Avellaneda, quien inicialmente fue trasladada en una ambulancia policial hacia la ciudad de Chiclayo, donde fue ingresada en la Clínica Pacífico. Sin embargo, debido a la gravedad de su estado de salud, se gestionó su traslado a Lima, por ello llevó el último martes a las 10:30 p. m. al Hospital de la Policía Nacional. La agente tenía11 años de su vida dedicada a la PNP, previo al accidente.

Familia pide intervención médica inmediata

En diálogo con Exitosa, la tía de la afectada, Alilia Avellaneda, explicó el estado de salud de la suboficial, relatando que en la actualidad se encuentra inmovilizada y en observación en la unidad de Trauma Shock.

"Nosotros lo que queremos es los exámenes, las imágenes como es la resonancia, tomografía para que a ella le puedan hacer un buen estudio y un informe médico del neurocirujano, nosotros hasta ahorita no tenemos eso. Se requiere ya, rápidamente la intervención porque su vida corre riesgo. Por supuesto, se requiere urgente la intervención quirúrgica. Es una fractura y está comprometido las cervicales, C2, C3, C6 y una fractura de cráneo", explicó.

Asimismo, la familia explicó que debido a la demora buscan trasladarla al Instituto Neurológico o al Hospital Mogrovejo, en ese sentido, la tía de la agente hizo un llamado a Saludpol para que gestione lo solicitado.

Es por ello que la familia pide una intervención urgente para la suboficial Sheila Pérez Avellaneda, quien se encuentra inmovilizada y en el área de Trauma Shock del Hospital del Policía.