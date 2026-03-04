Apagón en Cuba: Dos tercios del país quedan a oscuras por un fallo masivo en el sistema eléctrico

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Millones de cubanos quedaron este miércoles sin suministro eléctrico después de que una falla desconectara el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en dos tercios del país, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El apagón afectó a la isla desde la provincia central de Camagüey hasta Pinar del Río, en el extremo occidental, según la UNE. El problema se originó debido a una avería en la central eléctrica Antonio Guiteras, una de las más grandes de la isla, dijo la empresa de servicios públicos.

La desconexión es la quinta caída parcial (distinta a la caída de todo el sistema eléctrico, de punta a punta) en menos de seis meses y la mayor del año. El hecho, asimismo, refleja el endeble estado del sistema eléctrico en medio de la presión petrolera de Estados Unidos.

Estados Unidos ha cortado en seco el suministro del petróleo venezolano a La Habana y que ha amenazado con imponer aranceles a cualquier país que le suministre crudo, vital para echar a andar su red eléctrica

Consecuencias del apagón

El apagón ha dejado sin electricidad a unas 7 millones de personas, más de dos tercios de la población cubana, incluyendo la capital, La Habana, donde el servicio ha sido intermitente o completamente ausente en varios barrios.

Los cortes prolongados complican la conservación de alimentos, el funcionamiento de centros de salud y afectan la productividad de pequeñas y medianas empresas.

Las autoridades de la Unión Eléctrica confirmaron que los protocolos de emergencia se activaron de inmediato para intentar restablecer el servicio. Lejos de ser un hecho aislado, este apagón es parte de un patrón de fallos cada vez más frecuentes en el sistema energético cubano.

Trump anuncia posible anexión de Cuba

Durante una conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos declaró que una posible anexión de Cuba no está muy lejos de los planes de Washington.

Donald Trump afirmó que ya cuenta con comunicación con el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ello debido a que el Gobierno insular no contaría con los recursos para sostener el país.

De acuerdo a la postura de Trump este acuerdo sería "muy positivo" para los cubanos que se encuentran exiliados y que tienen la intención de regresar a la isla. Indicó que el secretario de Estado, Marco Rubio, es quien "lo está gestionando".

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado de 3 de enero, Trump ha referido en reiteradas ocasiones que la situación que enfrentaría Cuba se complicaría; anunció incluso que "está a punto de caer".