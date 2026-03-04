Corte de AGUA en Lima el 5 de marzo: Lista de distritos afectados y horarios de suspensión

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), a través de sus plataformas oficiales, reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este jueves, 5 de marzo. Conoce en la siguiente nota de Exitosa, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿Qué distritos no tendrán agua el 5 de marzo?

A través de sus redes sociales, la empresa estatal realizará una suspensión temporal del servicio de agua potable en diversos distritos de la capital este jueves, con el fin de garantizar la calidad y continuidad del suministro. Estas labores de mantenimiento preventivo permitirán asegurar la operatividad óptima de la red en beneficio de miles de usuarios.

En ese marco, Sedapal exhortó a los vecinos de las zonas que se verán afectadas con el corte del servicio que tomen medidas previsionales como el almacenamiento de agua desde ya para minimizar los inconvenientes. También destaca que en caso el recurso hídrico no regrese a sus hogares en el horario establecido pueden comunicarse al Aquafono (01) 317-8000, teniendo el número de suministro a la mano.

La restricción del servicio se realizará de manera escalonada en las siguientes zonas que te mostramos a continuación para que el 5 de marzo tomes tus precauciones en Lima Metropolitana.

Sin agua en Ate: Horarios del corte

Áreas afectadas: Asoc. Los Jardines de Santa Clara - Esq. Piérola. Cuadrante: A.H. Los Jardines Mz. A-B-C-D-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R.

Desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 177.

También se reportó que la restricción temporal del servicio de agua potable será en Asoc. Hijos de Collanac Señor de Muruhuay - Esq. Piérola desde las 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Interrupción del servicio en San Martín de Porres

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Áreas afectadas: U. Pop. Condevilla del Señor, Urb. Perú.

U. Pop. Condevilla del Señor, Urb. Perú. Motivo: Trabajos de mantenimiento en las redes.

Trabajos de mantenimiento en las redes. Sector 209.

En Comas

Áreas afectadas: A.H. Nueva Florida, A.H. Primavera y Manco Inca 11 y 12, A.H. Sol Naciente, A.H. Vista Alegre, P.J. La Libertad, P.J. Clorinda Málaga de Prado, P.J. Manco Inca, P.J. La Merced, P.J. Pampa Comas.

Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 339.

En Lurigancho

Horario de corte: Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Desde las 2:00 p.m. hasta las 11:50 p.m.

Urb. San Antonio de Carapongo 7ma etapa. Cuadrante: R-P1 Habilitación Urbana El Portillo I-II etapa. Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Sector 136.

La prevención es tu mejor herramienta, especialmente tras el anuncio, hasta el cierre de esta nota, de que habrá corte de agua en al menos cuatro distritos de Lima el 5 de marzo, según Sedapal.