Osinergmin anuncia reparación de ductos de gas en TGP: Supervisan condiciones para iniciar acciones

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) informó que personal de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) en Megantoni, Cusco, dará inicio a las reparaciones correspondientes en los ductos ante la emergencia del suministro de gas natural.

Ductos serán reparados o cambiados

Mediante su cuenta oficial de 'X', antes Twitter, la institución peruana realizó una publicación en la que brindó detalles sobre las operaciones que se vienen realizando en la zona, luego de que el último 1 de marzo, se presentó una fuga en uno de los ductos de gas de Camisea.

"Osinergmin mantiene la supervisión permanente en el área para garantizar que las actividades del concesionario sean llevadas a cabo con seguridad y garanticen la restitución del servicio con oportunidad", escribieron en sus redes sociales, este miércoles 4 de marzo.

En tal sentido, Osinergmin explicó que trabajadores de dicha empresa encargada del transporte de gas en el Perú, vienen realizando algunos trabajos en la zona, con la finalidad de que hayan condiciones seguras para que se inicie el reparo de los ductos correspondientes.

De tal modo, deberán ser reparados o cambiados en la infraestructura dañada por la fuga. Asimismo, detallaron que un equipo técnico de su organismo también ha asistido hasta en lugar de los hechos; ello para fiscalizar las mencionadas acciones.

Determinarán causa de la fuga

Al respecto, se busca que dichas actividades se ejecuten con total seguridad, en cumplimiento de la normativa vigente. Además, se está verificando que se lleven a cabo las acciones correspondientes para que el operador determine la causa de la deflagración.

Cabe mencionar que, en el caso que se identifiquen posibles incumplimientos a las disposiciones técnicas o de seguridad, Osinergmin indicó que iniciará los procedimientos administrativos correspondientes. Es así que, mantendrán la supervisión permanente en la zona.

Fiscalía ejecutó diligencias

Como se recuerda, el último martes, la Fiscalía de la Nación realizó diligencias urgentes tras dicha fuga de gas con deflagración ocurrida en una estación de válvulas ubicada en el kilómetro 43 del eje energético del distrito de Megantoni, provincia de La Convención, en Cusco.

El fiscal provincial Óscar Santiago Benavides Luna se dirigió hacia la zona para constatar las circunstancias del hecho además de verificar los posibles impactos al ecosistema.

En conclusión, Osinergmin supervisa las acciones del personal de la TGP para así poder dar inicio con las reparaciones de ductos en Megantoni. Además, permitirán que se determine la causa de la fuga, la cual, actualmente ha generado que se declare en emergencia el suministro de gas natural.