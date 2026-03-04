EE.UU. hunde buque iraní con torpedo desde submarino: Primer ataque de este tipo desde la Segunda Guerra Mundial 

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este miércoles que un submarino norteamericano hundió el buque de guerra iraní IRIS Dena con un ataque de torpedo en el Océano Índico, frente a las costas de Sri Lanka. Se trata del primer ataque con torpedo desde un submarino estadounidense desde la Segunda Guerra Mundial, lo que subraya la gravedad del conflicto.

"En el Océano Índico, un submarino estadounidense hundió un buque de guerra iraní que creía estar a salvo en aguas internacionales. En cambio, fue hundido por un torpedo: Muerte Silenciosa", declaró Hegseth.

Víctimas y desaparecidos

Según estimaciones preliminares, alrededor de 180 personas se encontraban a bordo del navío iraní al momento del ataque. Muchas de ellas permanecen desaparecidas, mientras que equipos de rescate intentan localizar sobrevivientes en aguas internacionales.

El hecho se produce en medio de una escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán. En los últimos días, bombardeos conjuntos de Washington y Tel Aviv han dejado más de 1.000 muertos en territorio iraní, según cifras difundidas por organismos oficiales de Teherán.

Video del momento en que submarino estadounidense hunde barco iraní: 150 desaparecidos #LoMásBlu pic.twitter.com/yNXFuL2fnP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 4, 2026

La ofensiva busca frenar la capacidad militar de Irán en el Golfo Pérsico, considerado estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos. Sin embargo, el ataque con torpedo desde un submarino marca un cambio de táctica y un mensaje de poder frente a la amenaza iraní.

El uso de un torpedo desde un submarino estadounidense no se registraba desde la Segunda Guerra Mundial. Analistas señalan que la operación busca demostrar la capacidad de Washington para ejecutar ataques de alta precisión y gran impacto simbólico, reforzando su presencia en la región.

Reacciones internacionales

Diversos organismos internacionales expresaron preocupación por la escalada del conflicto y el riesgo de que se extienda más allá de Medio Oriente. En España, por ejemplo, el presidente Pedro Sánchez rechazó la continuidad del conflicto e hizo un llamado para poner fin a la guerra, lanzando críticas directas al mandatario estadounidense Donald Trump.

"La posición de España es la misma que en Ucrania o en Gaza. No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos. No a resolver conflictos con bombas. La posición española se resume en cuatro palabras: no a la guerra"

La posición del Gobierno de España ante esta coyuntura es clara y consistente. La misma que hemos mantenido en Ucrania y Gaza.



No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a la población civil.



No a asumir que el mundo solo puede... pic.twitter.com/bOUJy4PKK0 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2026

El hundimiento del buque iraní por un submarino estadounidense marca un hito histórico en la guerra actual: el primer ataque con torpedo desde la Segunda Guerra Mundial. Con decenas de desaparecidos y un escenario de creciente tensión, el hecho refuerza la percepción de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una fase más peligrosa y simbólica.