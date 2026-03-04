En ataúd dorado: Así fue el opulento funeral de "El Mecho", el líder narcotraficante que aterrorizó a México

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mecho", líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), se convirtió en un espectáculo de ostentación y poder. El capo, considerado uno de los narcotraficantes más peligrosos de México, fue despedido en un ataúd dorado, acompañado de música de banda, caravanas de vehículos y una multitud que acudió a rendirle homenaje.

Las imágenes del sepelio muestran un despliegue de lujo que contrasta con la violencia que marcó la trayectoria de Oseguera. El ataúd, bañado en oro, fue colocado en un escenario adornado con flores y símbolos religiosos, mientras grupos musicales interpretaron corridos en su honor.

Ataúd del líder narcotraficante fue construido en roble y bañado en oro.

El narco más buscado

"El Mecho" fue señalado como responsable de múltiples actos de violencia, incluyendo enfrentamientos con fuerzas de seguridad y ataques contra poblaciones civiles. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como uno de los cárteles más poderosos de México, con presencia en varios estados y vínculos internacionales en el tráfico de drogas.

Su muerte, confirmada por autoridades mexicanas, marcó un punto de inflexión en la estructura del cártel. Sin embargo, sectores advierten que la organización criminal mantiene capacidad operativa y que el vacío de poder podría desencadenar nuevas disputas internas, y la ola de violencia desatada horas después de darse la noticia fue una muestra de ello.

Múltiples y ostentosos arreglos florales se vieron en el lugar.

Funeral como mensaje de poder

El opulento funeral no solo fue un acto de despedida, sino también un mensaje de poder hacia la comunidad y las autoridades. La presencia de caravanas y la magnitud del evento reflejan la influencia que los líderes criminales ejercen en ciertas zonas, donde son vistos por algunos como figuras de respeto o protección, pese a su historial violento.

El despliegue generó críticas en sectores sociales y políticos, que cuestionan cómo un líder criminal pudo ser despedido con tanta ostentación sin que las autoridades intervinieran para controlar el evento. Para analistas, el funeral de "El Mecho" evidencia la persistente capacidad de los cárteles para desafiar al Estado y mantener símbolos de poder en la esfera pública.

En mexico hicieron el funeral del señor mencho

El líder del cartel de jalisco

Y lo velaron con un ataúd de roble bañado en oro

Nadie investiga a toda esa gente ? pic.twitter.com/YIMOIOz5PK — ElBuni (@therealbuni) March 2, 2026

El funeral de "El Mecho" en un ataúd dorado sintetiza la paradoja del narcotráfico en México: violencia y terror por un lado; culto y ostentación por otro. Su muerte abre interrogantes sobre el futuro del CJNG, mientras la ceremonia deja en claro que el poder simbólico de los capos sigue vigente en comunidades donde la presencia del Estado es débil.