Cura denunciado por presuntos tocamientos indebidos continúa dando misa en parroquia de San Borja

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Grave acusación. Uno de los integrantes de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, ubicada en San Borja, acusó al sacerdote Marco Agüero de haber realizado tocamientos indebidos a menores de edad, durante las diversas actividades y celebraciones litúrgicas llevadas a cabo en la iglesia.

El hecho ha generado una gran conmoción y confrontación entre los denunciantes y fieles que creen en la inocencia del párroco. La situación llegó a un clima tenso la noche del martes 3 de marzo, donde ambos bandos se enfrentaron al interior de la parroquia. Por su parte, el cura fue trasladado a la comisaría del sector a fin de que brinde los descargos del caso, afirmando en todo momento que es inocente.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Un grupo de feligreses protagonizó un altercado a las afueras de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, en San Borja. Padres acusan a un cura de tocamientos indebidos y violencia psicológica, por lo que fue trasladado a la comisaría del... pic.twitter.com/X3AZ71AA5g — Exitosa Noticias (@exitosape) March 4, 2026

Lo acusan actos inapropiados a niñas

En diálogo con Exitosa, uno de lo feligreses del templo narró los momentos exactos en que Agüero habría trasgredido sus compromisos eclesiásticos para vulnerar los derechos de los más pequeños y que confiaron en él para acercarse a los sacramentos.

"Se le acusa al padre Marco Agüero por tocamientos indebidos con las chicas menores de edad y miembros de la pastoral juvenil y adultos por tocarles las piernas durante las confesiones y excederse un poco con las preguntas del confesionario", denunció uno de los miembros de la pastoral.

Frente a esta delicada situación, el joven indicó que han trasladado el caso al Arzobispado de Lima; no obstante, indicó que a la fecha no han recibido respuesta alguna. Asimismo, refirió a nuestro medio, que el párroco desarrolla "actividades inapropiadas" durante las celebraciones litúrgicas, por ejemplo, recordó que le pidió a un feligrés que sostenga el cáliz; además de mencionar constantemente el pecado mortal y de realizar malos manejos en la iglesia.

Pese a acusaciones continúa difundiendo

El denunciante mostró también su indignación porque a pesar de las acusaciones contra el sacerdote, Marco Agüero ha vuelto a ofrecer la santa misa en la parroquia, generando rechazo en quienes no desean verlo más frente a los fieles creyentes.

De acuerdo con lo señalado por el joven, cuando suceden este tipo de imputaciones, corresponde al acusado retirarse temporalmente mientras duran las investigaciones en su contra. Este acto omiso por el cura genera mucha preocupación por la comunidad pastoral.

Esta lamentable acusación coincide con el anuncio de la llegada del papa León XIV al Perú para finales de este 2026, un enemigo total de este tipo de situaciones por ir contra la doctrina de la Iglesia Católica.

Los fieles esperan un pronunciamiento del Arzobispado, a fin de que tomen acciones inmediatas para salvaguardar la seguridad y tranquilidad de las jóvenes presuntamente afectadas.