MEF transfiere más de S/ 700 millones al JNE y la ONPE para garantizar las elecciones del 2026

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 702 430 278,00 en favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de garantizar el financiamiento de los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El dispositivo que oficializa la entrega de la partida se enmarca en el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, publicado este jueves 26 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano.

Desagregación de recursos asignados

De acuerdo con el documento refrendado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzáles, los titulares de los organismos electorales en mención, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel funcional programático, dentro de los cinco días calendario desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal.

Cabe señalar que, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces dentro del JNE y la ONPE, solicitan a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de las nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Un aspecto a tener en cuenta, es que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La presente disposición tiene como base legal el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual autoriza de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional, en favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.

Debate presidencial con fechas y temas confirmados

Mediante un sorteo público celebrado el 23 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el formato del debate presidencial 2026 y los temas que expondrán los 36 candidatos que aspiran llegar a Palacio de Gobierno.

Vale recordar que, la primera jornada de exposición de planes de gobierno se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de marzo y la segunda fase del evento serán los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. Por cada jornada, participarán 12 candidatos organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

Roberto Burneo, presidente del JNE, explicó que durante las primeras fechas de debate, los temas centrales que se abordarán son: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción.

En tanto, para la segunda jornada, se abordarán los siguientes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

De esta manera, el desarrollo de las elecciones generales, regionales y municipales 2026 está garantizado con la entrega de la partida en favor de los órganos electorales.