RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Elecciones 2026

MEF transfiere más de S/ 700 millones al JNE y la ONPE para garantizar las elecciones del 2026

A través del Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, el MEF autorizó una transferencia de más de S/ 700 millones en favor del JNE y la ONPE, a fin de garantizar el desarrollo de las elecciones generales, regionales y municipales 2026.

MEF asegura recursos para Elecciones 2026.
MEF asegura recursos para Elecciones 2026. Composición Exitosa

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 26/02/2026

Síguenos en Google News Google News

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó la transferencia de S/ 702 430 278,00 en favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de garantizar el financiamiento de los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El dispositivo que oficializa la entrega de la partida se enmarca en el Decreto Supremo N.º 021-2026-EF, publicado este jueves 26 de febrero en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano

Desagregación de recursos asignados

De acuerdo con el documento refrendado por el presidente José María Balcázar y el ministro de Economía y Finanzas, Gerardo López Gonzáles, los titulares de los organismos electorales en mención, aprueban, mediante resolución, la desagregación de los recursos a nivel funcional programático, dentro de los cinco días calendario desde la entrada en vigencia del presente dispositivo legal.

Cabe señalar que, la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces dentro del JNE y la ONPE, solicitan a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran como consecuencia de la incorporación de las nuevas partidas de ingresos, finalidades y unidades de medida.

Elecciones 2026: Estos son los temas que se abordarán en las dos fases y seis fechas del debate presidencial
Lee también

Elecciones 2026: Estos son los temas que se abordarán en las dos fases y seis fechas del debate presidencial

Un aspecto a tener en cuenta, es que los recursos de la transferencia de partidas no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos.

La presente disposición tiene como base legal el numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, el cual autoriza de manera excepcional al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar modificaciones presupuestarias a nivel institucional, en favor de las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales

Debate presidencial con fechas y temas confirmados

Mediante un sorteo público celebrado el 23 de febrero, el Jurado Nacional de Elecciones estableció el formato del debate presidencial 2026 y los temas que expondrán los 36 candidatos que aspiran llegar a Palacio de Gobierno

Presidente José Balcázar sostuvo reunión con titulares de JNE, ONPE y Reniec por las Elecciones 2026
Lee también

Presidente José Balcázar sostuvo reunión con titulares de JNE, ONPE y Reniec por las Elecciones 2026

Vale recordar que, la primera jornada de exposición de planes de gobierno se desarrollarán los días 23, 24 y 25 de marzo y la segunda fase del evento serán los días 30 y 31 de marzo, y 1 de abril. Por cada jornada, participarán 12 candidatos organizados en cuatro grupos de tres integrantes.

Roberto Burneo, presidente del JNE, explicó que durante las primeras fechas de debate, los temas centrales que se abordarán son: seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, integridad pública y lucha contra la corrupción.

En tanto, para la segunda jornada, se abordarán los siguientes temas: empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

De esta manera, el desarrollo de las elecciones generales, regionales y municipales 2026 está garantizado con la entrega de la partida en favor de los órganos electorales. 

Temas relacionados elecciones 2026 Jurado Nacional de Elecciones Ministerio de Economía y Finanzas ONPE transferencia

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA