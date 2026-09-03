Keiko Fujimori pide celeridad para aprobar pedido de facultades legislativas: "Para enfrentar la criminalidad organizada"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, pidió celeridad al Congreso para aprobar facultades solicitadas por el Ejecutivo, con el objetivo de implementar medidas destinadas a combatir la criminalidad organizada y fortalecer la seguridad en el país.

Keiko Fujimori pide aprobar facultades legislativas

La jefa de Estado, Keiko Fujimori, continuando con su agenda de trabajo por el país, llegó este jueves 3 de septiembre a la región San Martín. Durante su undécimo viaje como mandataria, brindó declaraciones a la prensa para explicar las actividades que viene desarrollando para el bienestar de la población.

Durante su intervención, la presidenta aprovechó el momento para reiterar su solicitud de que el Poder Legislativo apruebe el pedido de facultares para que el Gobierno pueda actuar con mayor rapidez frente a los problemas que afectan el país. El pedido del Ejecutivo contempla un paquete de medidas que abarca diferentes materias, entre ellas seguridad, economía y otros más de interés nacional.

En medio de la preocupación por el incremento de hechos delictivos en el país, como el último caso del secuestro de un empresario minero y el asesinato de cuatro personas en Trujillo, la mandataria enfatizó la necesidad de contar con herramientas legales que permitan fortalecer la respuesta del Estado no solo frente a las consecuencias del fenómeno El Niño, sino también frente a las organizaciones criminales.

"El Congreso ha recibido un pedido de facultades especiales de parte del Poder Ejecutivo. La parte más importante, sin duda, tiene que ver con recuperar el orden y enfrentar el fenómeno El Niño. Para enfrentar a la criminalidad organizada necesitamos esas facultades", expresó Keiko Fujimori.

¿Qué plantea el Gobierno con las facultades legislativas?

Keiko Fujimori destacó que con las facultades legislativas se podrá fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad como la Policía y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y mejorar la coordinación entre ellas. Además, agregó que con la aprobación de esas facultades se podrá determinar a las organizaciones criminales como terroristas.

"Para determinar a las organizaciones criminales como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de Inteligencia porque desde hace unos años no tienen capacidad operativa, necesitamos que las FF. AA. y la Policía Nacional trabajen de manera conjunta", indicó.

Finalmente, la presidenta del Perú destacó que la medida forma parte de un amplio paquete de reformas en materia penal, procesal penal, penitenciaria, así como migratoria, ya que se establecería una política de expulsión de inmigrantes indocumentados de una manera más rápida. "Por eso, es que invocamos al Congreso de la República que puedan analizar el pedido de facultades", acotó.

Ejecutivo fortalece apoyo a productores agrarios

Durante su visita en San Martín, la mandataria Keiko Fujimori participó en actividades orientadas a fortalecer el desarrollo del sector agrario y brindar mayor seguridad jurídica a los productores de la región. Al llegar al distrito de Elías Soplín Vargas, ubicado en la provincia de Rioja, lideró la entrega de 8000 títulos de propiedad rural.

De esa forma, la presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante su visita a San Martín, sostuvo que el Gobierno busca el respaldo del Congreso para sacar adelante el paquete de facultades legislativas para enfrentar la criminalidad organizada.