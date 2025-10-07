Tiktoker protagoniza tierno reencuentro con su abuelita: "Le pedí a Dios que me deje vivir para verte"

07/10/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un conmovedor video protagonizado por el creador de contenido argentino Gianluca Pugliese junto a su abuelita, se volvió viral en la plataforma TikTok. Meses atrás él tuvo que viajar a Europa por trabajo y le prometió a ella retornar lo más pronto posible.

Un encuentro conmovedor y viral

Tras varios meses de casa, el titkoker argentino Gianluca Pugliese recurrió a su cuenta oficial de TikTok para sacar lágrimas a más de una persona al protagonizar junto a su abuelita un encuentro esperado por ambos.

En primer lugar, en el material audiovisual se visualiza al creador de contenido sorprendiendo a su madre, a quien llama a la puerta de su domicilio y se unen en un fraterno abrazo.

Sin embargo, sería con su querida nona, a quien de cariño llama 'Baby', con quien protagonizó una escena emotiva. Entre lágrimas la anciana sostiene: "Qué suerte que Dios me permitió verte", sumado a ello expresó, con la voz quebrada "te extrañé tanto". Al ser consultada por su nieto cómo se siente ella responde: "Pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte".

El clip superó en pocas horas el millón y medio de reproducciones y más de 240 mil me gusta convirtiéndose en tendencia enTiktok. Miles de usuarios celebraron este reencuentro.

La historia detrás del encuentro

La historia había conmovido anteriormente a millones cuando en abril de 2025, Gianluca publicó un video despidiéndose de su abuela de 88 años antes de emprender su viaje a España con el fin de trabajar y buscar mejores oportunidades.

En aquella ocasión, la despedida fue desgarradora debido a que la mujer de la tercera edad le preguntaba entre lágrimas la razón de su ida. "Por qué te vas? Te voy a extrañar", manifestó. Mientras que su nieto le prometió retornar a Argentina muy pronto.

Ahora, seis meses después, las redes sociales se llenaron de emoción luego que el joven tiktoker registrara su retorno a casa quedando para la postal un reencuentro con su familia tras varios meses radicando en Europa.

El joven que ya había emocionado a los cibernautas de TikTok por su despedida en el mes de abril, volvió a viralizarse al mostrar el esperado abrazo con su abuela, la protagonista del momento más tierno del clip.

En conclusión, las redes sociales se llenaron de emoción luego que un joven argentino protagonizara un esperado encuentro con su abuelita a quien no veía después de varios meses. Inmediatamente el video se viralizó.