Centro de Lima: Se registra un incendio en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Antonio Miró Quesada

13/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio ha sido reportado en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Antonio Miró Quesada, en el distrito de Cercado de Lima. De acuerdo a información del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú hasta el lugar se han apersonado hasta 11 unidades para mitigar el fuego.

Incendio se registra en vivienda del Cercado de Lima

La tarde de este lunes 13 de octubre se viene registrando un siniestro de grandes proporciones que consume el tercer piso de un edifcio ubicado en la cuadra 13 del jirón Antonio Miró Quesada, en el distrito de Cercado de Lima.

Hasta el lugar de la emergencia han llegado 11 unidades de bomberos con el principal objetivo de sofocar las llamas. De acuerdo a videos difundidos en redes sociales se visualiza la fuerte humareda negra.

Además, ha llegado una ambulancia para socorrer en caso existan personas heridas a causa de este hecho de fuego. De igual manera hay una grúa para trabajar en la mitigación del fuego.

Por su parte, los vecinos de la zona han salido de sus casas alertados ante la catástrofe que se produce, la cual se produce tan solo a dos días del atroz incendio que ocurrió en Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores.

COEN - INDECI se pronuncia

De acuerdo a información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI el incendio urbano es de código 2 y 11 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú están atendiendo el siniestro.

📢 Se registra #IncendioUrbano, código 2, en un almacén ubicado en el Jr. Miró Quesada, en el Cercado de #Lima. 11 unidades del @cgbvpoficial atienden la emergencia. Recuerda seguir las indicaciones de las autoridades y alejarte de la zona de emergencia. pic.twitter.com/T2QRb9iOvP — COEN - INDECI (@COENPeru) October 13, 2025

No es la primera vez que ocurre un incendio

De acuerdo a información recopilada por Exitosa, el edificio donde se suscita el incendio funcionaría como un almacén. A ello, se le suma que no sería la primera vez que ocurre este tipo de emergencias allí.

Según reveló una vecina se estuvo llevando a cabo una reunión para poner en conocimiento a las autoridades que este edificio no funcione como almacén.

"Es la tercera vez que venimos a atender este problema. Es un local como lo pueden ver, es la tercera vez que venimos a apagar basura. Es de fácil acceso para la gente de mal vivir y generan estos problemas. Este edificio tiene fallas estructurales graves", sostuvo el comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

Se concluye que, un incendio de código 2 ha sido reportado en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Antonio Miró Quesada, en el distrito de Cercado de Lima.