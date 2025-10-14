Incendio en Pamplona Alta: Damnificados duermen sobre las cenizas por temor a ser desalojados

14/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado sábado 11 de octubre, un incendio de grandes proporciones se registró en la zona de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. Durante horas, las lenguas de fuego que podían verse a kilómetros, consumieron decenas de casas alcanzado un total de 80 inmuebles que habían sido construidas con material precario.

Como era de esperarse, este siniestro dejó un importante número de familias damnificadas que han perdido absolutamente todo y que hoy se encuentran en total abandono. Justamente, estas personas han pasado las últimas noches durmiendo sobre las cenizas de sus hogares por temor a ser desalojados.

Damnificados duermen en las cenizas de sus hogares

Sobre las primeras horas de este martes 14 de octubre, Exitosa llegó hasta el punto exacto afectado por este incendio para presenciar al detalle la situación de los vecinos damnificados por este incendio de grandes proporciones. En primer lugar, se pudo observar como cada uno de los propietarios ha cercano con cualquier material los espacios donde vivían tras haber sido consumidos por el fuego.

Al conversar con uno de los vecinos, este señaló que no han recibido la ayuda prometida por el Estado ya que varios de ellos aún no cuentan con las carpas que fueron llevadas por Eduardo Arana y los otros exministros que se hicieron presentes el último sábado.

"La Municipalidad nos ha prometido darnos carpas de las que no hemos tenido noticias hasta ahorita y seguimos esperando su llamada. Ayer, cuatro de los asociados estuvieron en el Estadio donde están reubicados y rogándoles recién les dieron carpa, la gran mayoría no", inició.

A su vez, indicó que hay más de 40 familias que se han quedado en el abandono a raíz de este siniestro. Incluso, precisó que los niños se encuentran durmiendo en el Estadio de SJM para evitar los embates climáticos que atraviesa la capital por estos días.

"Son por lo menos 45 familias que están ubicadas en este lugar, nos quedamos en la nada y seguimos en la nada. Algunos vecinos están en su colchón, aunque los niños no están acá por que están en un punto más protegido", añadió.

Temor a ser desalojados

Una de las principales preocupaciones de estos vecinos es el temor a ser desalojados ya que el terreno donde viven hace años pertenecería al Ministerio de Educación. Por ello, pidió que sean reubicados a un lugar donde puedan comenzar desde cero.

"Nosotros vivimos acá 14 años, es lo único que tenemos y lo hacemos por necesidad y si tenemos temor a que nos desalojen ya que la Municipalidad no nos da ninguna solución seguiremos manteniendo nuestra posición hasta que se apersonen y nos puedan reubicar", finalizó.

De esta manera, damnificados del incendio en Pamplona Alta, SJM, duermen en las cenizas de sus hogares por temor a ser desalojados.