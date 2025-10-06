"Lo hice para tenerla conmigo": Xoana González confesó haberse fumado las cenizas de su madre

06/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una emotiva edición de 'El Valor de la Verdad', la modelo argentina Xoana González sorprendió al público con una confesión estremecedora: admitió haberse fumado las cenizas de su madre fallecida como una forma simbólica de mantenerla cerca.

Entre lágrimas, la influencer relató que la muerte de su madre la sumió en una profunda depresión, que la llevó a experimentar con drogas y a sufrir graves episodios de salud mental.

"Consumí las cenizas de mi mamá porque sentía que así podía tenerla conmigo", declaró, dejando al público y al conductor del programa sin palabras.

Esta revelación, que fue una de las preguntas más duras del programa, reflejó el nivel de vulnerabilidad con el que Xoana decidió afrontar su pasado frente a las cámaras.

Adicciones, censura y lucha interna

Durante el programa, Xoana respondió veinte preguntas sobre su vida marcada por el dolor, los excesos y la búsqueda de estabilidad emocional. Reconoció haber padecido alcoholismo, anorexia y bulimia, además de sufrir ataques de pánico que controlaba cantando.

Contó también que fue internada en un hospital psiquiátrico, luego de que su familia la engañara para poder ayudarla. "Me dijeron que íbamos a una fiesta, pero era el hospital", recordó.

Permaneció cinco días internada y medicada hasta que su esposo, Javier, la ayudó a salir por amor, haciéndose responsable de ella.

La argentina también admitió haber sido censurada en OnlyFans por un video íntimo con su pareja y haber tenido una recaída emocional tras perder un embarazo.

"Toqué fondo muchas veces, pero siempre traté de levantarme", expresó con serenidad.

El amor que le salvó la vida

El momento más emotivo llegó con la pregunta final del programa, donde se le consultó si estaría viva sin el apoyo de su esposo. Entre lágrimas, respondió que no.

"Si Javier no se hubiera cruzado en mi camino, no estaría aquí", confesó, agradeciendo a su pareja por acompañarla en su proceso de recuperación.

Según contó, su relación se convirtió en un refugio y una motivación para dejar atrás las adicciones y el sufrimiento.

Con esa respuesta, Xoana González decidió retirarse del programa y se llevó 25 mil soles, culminando una participación que dejó al público profundamente conmovido.

Su testimonio fue una historia de dolor, resiliencia y amor, donde la modelo mostró su lado más humano y frágil, revelando cómo logró enfrentarse a los demonios del pasado para encontrar la paz interior que tanto buscaba.