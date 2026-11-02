Juegos Panamericanos Lima 2027: MYPES peruanas confeccionarán indumentaria para el evento

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las micro y pequeñas empresas (MYPES) peruanas del sector textil estarán a cargo de confeccionar la indumentaria oficial para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, según anunció el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo.

MYPES peruanas realizarán confección de indumentaria para Lima 2027

En diálogo con Exitosa, el titular del sector destacó que este evento deportivo representa una oportunidad para impulsar los ingresos de diferentes industrias y generar mayores oportunidades de desarrollo para los emprendimientos nacionales.

Durante la entrevista, el ministro fue consultado sobre el convenio suscrito con el Instituto Peruano del Deporte (IPD), mediante el cual se busca incorporar a las MYPES textiles en la producción de los uniformes que se utilizarán durante las competencias deportivas.

"En el mundo, el deporte es sinónimo de desarrollo porque genera muchos ingresos a diferentes industrias y no tendría que ser la excepción en el Perú. Con ese convenio nosotros vamos a permitir que todos los uniformes de Lima 2027 sean fabricados por nuestras MYPES", manifestó.

Produce destaca oportunidades económicas para las MYPES

El titular del Ministerio de la Producción (PRODUCE) sostuvo que la participación de las micro y pequeñas empresas en la confección de la indumentaria oficial marca un precedente para futuros eventos de gran magnitud que se desarrollen en territorio nacional.

También, señaló que el objetivo es establecer mecanismos que permitan que las oportunidades comerciales generadas por actividades deportivas y otros acontecimientos importantes también lleguen a los emprendedores peruanos.

"Este convenio es muy importante porque ya marca una tendencia. Toda oportunidad o todo gran desarrollo, gran feria o evento deportivo que se desarrolle en el país tiene que generar un desarrollo para nuestras MYPES", expresó durante su conversación con Exitosa.

Asimismo, consideró que el mecanismo de articulación establecido mediante el acuerdo con el IPD podría replicarse en otras actividades que requieran la participación de proveedores nacionales.

La organización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027 representa una oportunidad para diversos sectores económicos, entre ellos el textil, debido a la demanda de productos y servicios vinculados con la realización de la competencia.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Producción busca que las MYPES peruanas tengan participación directa en la cadena de producción del evento deportivo y puedan aprovechar las oportunidades comerciales que se generen durante su organización.

De esta manera, el Gobierno apunta a vincular la realización de grandes eventos internacionales como los Juegos Panamericanos Lima 2027 con el fortalecimiento de MYPES peruanas para que realicen la indumentaria requerida.