Minedu registra 505 procedimientos y 432 expedientes de docentes investigados por violencia sexual contra escolares

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) registra 505 procedimientos administrativos relacionados con presuntas agresiones sexuales contra estudiantes, una cifra que forma parte de los 822 expedientes por posibles faltas cometidas por trabajadores de colegios públicos.

La información fue revelada a partir de una solicitud de acceso a la información pública que permitió conocer la cantidad de procedimientos administrativos registrados por el sector. De acuerdo con los datos difundidos, los casos relacionados con presunta violencia sexual representan una parte importante de los expedientes revisados.

A esta situación se suman 432 expedientes de docentes investigados que todavía tienen pendiente una resolución definitiva. El escenario genera preocupación por la protección de los menores y la capacidad de respuesta de las autoridades educativas frente a las denuncias que involucran a trabajadores de los centros escolares.

Más de 400 docentes tienen investigaciones pendientes

Los 432 expedientes corresponden a procedimientos acumulados cuya situación todavía debe resolverse. Según explicó Andrés Izaguirre, director general de Desarrollo Docente del Minedu, 143 cuentan con un procedimiento administrativo disciplinario instaurado, mientras que nueve ya tienen un informe final, pero aún esperan la resolución correspondiente.

En tanto, más de 300 expedientes permanecen en la etapa de ingreso, situación que evidencia la carga administrativa que enfrenta el sector para atender las investigaciones.

Frente a este panorama, el Ministerio de Educación informó que se dispuso financiamiento para que las Direcciones Regionales de Educación puedan contratar especialistas y avanzar con la revisión de los procedimientos pendientes.

La finalidad de esta medida es agilizar las investigaciones y evitar que los expedientes permanezcan sin una respuesta definitiva durante periodos prolongados. Sin embargo, la cantidad de casos registrados mantiene la preocupación sobre la capacidad institucional para atender oportunamente las denuncias.

En Lima Metropolitana, el reportaje identificó a 47 docentes vinculados a denuncias por presuntas agresiones sexuales en 44 colegios públicos. Los registros comprenden instituciones educativas de distritos como San Juan de Lurigancho, Ate, Carabayllo, Comas, Villa El Salvador y San Martín de Porres.

Cuestionan controles psicológicos a profesores

Otro aspecto que llamó la atención durante la presentación de la información fue la ausencia de evaluaciones psicológicas periódicas para los docentes después de su contratación.

Durante sus declaraciones, Izaguirre explicó que los profesores deben presentar informes médicos y psicológicos como parte de los requisitos para acceder al nombramiento. No obstante, al ser consultado sobre la existencia de evaluaciones posteriores, reconoció que actualmente no se realizan controles psicológicos periódicos a los trabajadores que ya se encuentran ejerciendo.

Asimismo, el representante del Minedu indicó que existen protocolos para separar preventivamente a los docentes denunciados. Esta medida busca impedir que los investigados mantengan contacto con los estudiantes mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes.

El sector también cuenta con mecanismos de seguimiento para identificar a los profesores separados preventivamente y evitar que continúen desempeñándose en las aulas durante la vigencia de estas disposiciones.

El Minedu también cuenta desde 2024 con el Módulo de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, herramienta que permite identificar a los docentes separados y generar alertas para impedir que continúen prestando servicios educativos mientras dure la medida.

Los 505 procedimientos por presunta violencia sexual y los 432 expedientes de docentes investigados reflejan la dimensión de una problemática que exige atención prioritaria. El desafío del Minedu será fortalecer los mecanismos de prevención, acelerar las investigaciones y garantizar que los colegios sean espacios seguros para todos los estudiantes.