¿Se juega la Finalissima? Qatar suspende actividades deportivas y pone en vilo encuentro entre Messi y Yamal

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¿Se juega la Finalissima? Debido al conflicto bélico desatado este último fin de semana en Oriente Medio, el esperado encuentro entre Lionel Messi y Lamine Yamal podría aplazarse hasta nuevo aviso, luego de la drástica decisión tomada por la Federación de Fútbol de Qatar.

La escalada de violencia en esta parte del mundo ha obligado la suspensión de los torneos, competiciones y partidos en el mencionado país por motivos de seguridad, dejando en vilo el encuentro entre Argentina y España, programado para este 27 de marzo en el Estadio Lusail.

📄 | Statement from the Qatar Football Association regarding the postponement of all tournaments, competitions, and matches until further notice. pic.twitter.com/NlpBpjMMW3 — Qatar Football Association (@QFA_EN) March 1, 2026

Mancharon la pelota

La decisión de Qatar de suspender sus actividades se da luego de que se reportaran 16 heridos a consecuencia de los ataques del Ejército de Irán, los cuales tenían destino las bases estadounidenses, país aliado de los qataríes.

Desde FIFA no han expresado un pronunciamiento oficial sobre un eventual cambio de sede, aunque debido a que el conflicto entre Irán con Israel y Estados Unidos no parece llegar próximamente a un buen puerto, no se podría descartar que el encuentro nuevamente pueda disputarse en Wembley (Inglaterra), puesto que, en junio del 2022 se jugó el trascendental partido entre Argentina e Italia.

Desde la Real Federación Española de Fútbol y la Asociación del Fútbol Argentino se mantienen a la expectativa ante cualquier decisión que pueda tomarse en los próximos días, teniendo en cuenta el calendario de ambas selecciones como parte de sus respectivas preparaciones previas al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Irán y su difícil decisión sobre jugar el Mundial

El asesinato del líder supremo iraní, Alí Jamenei, por parte de un ataque combinado entre Estados Unidos e Israel no solo ha causado conmoción en una parte de la población iraní, también preocupación porque las ofensivas puedan repetirse con mayor intensidad en las próximas horas.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que Estados Unidos es uno de los países sedes del Mundial FIFA, desde la selección iraní analizan no jugar la competición por obvias razones de seguridad.

Cabe señalar que, Irán se encuentra en el grupo "G" con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, y según los estatutos de la FIFA, sí podrían reemplazar a los de Oriente Medio si en caso anuncian su renuncia al máximo torneo de selecciones del mundo.

"El Consejo de la FIFA o el comité correspondiente podrá decidir, en particular, sustituir a la asociación en cuestión por otra asociación", señala el artículo 6.2 del Reglamento de la FIFA. Asimismo, advierte sanciones económicas que van desde los 250 000 hasta los 500 000 francos suizos, así como sanciones disciplinarias, que pueden incluir la expulsión de la Confederación Asiática de Fútbol.

Los efectos de la guerra estarían por romper la ilusión del pueblo iraní de ver a su selección en tan magno evento, a 102 días de inicio.