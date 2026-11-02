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Produce organizará ferias MYPE en las 4 regiones que visitará el papa León XIV: habrá espacios para emprendedores

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, anunció que se realizarán ferias para promover a las MYPE en las cuatro regiones que visitará el papa León XIV: Lima, Lambayeque, Ucayali y Cusco.

Produce organizará ferias MYPE en las 4 regiones que visitará el papa León XIV
Produce organizará ferias MYPE en las 4 regiones que visitará el papa León XIV (Composición Exitosa)

02/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/11/2026

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En diálogo con Exitosa, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, anunció que se realizarán ferias para promover a las MYPE en las cuatro regiones que visitará el papa León XIV: Lima, Lambayeque, Ucayali y Cusco. Según indicó, ya se realizó la convocatoria y los pequeños empresarios vienen participando.

'La feria del papa' estará presente en cuatro regiones

El funcionario anunció la creación de 'La feria del papa' que va a llevar lo mejor de los productos del Perú que estará presente en las cuatro ciudades sedes que forman parte de la visita apostólica que realizará el Santo Padre a nuestro país.

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