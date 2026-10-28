Jefe del INPE anuncia nuevas tecnologías para evitar el ingreso de objetos prohibidos a los penales

28/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Abraham Lescano, anunció la puesta en marcha de nuevas medidas tecnológicas en distintos establecimientos penitenciarios del país. Esta disposición tiene como propósito neutralizar la entrada de artículos ilegales y disminuir los índices de criminalidad que ocurren desde el interior de las cárceles.

En esa línea, el funcionario explicó que el plan contempla la colocación de módulos de rayos X y equipos especializados. Cabe mencionar que estas herramientas permitirán revisar a los visitantes, a los proveedores y a los mismos trabajadores, con la finalidad de reforzar la seguridad en todo el sistema penitenciario a nivel nacional.

Penal de Trujillo reduce ingreso prohibido con escáneres

En declaraciones para Exitosa. Abraham Lescano, advierte que con el objetivo de optimizar la vigilancia, el INPE viene actualizando mecanismos de revisión en las puertas de ingreso. Para ello, se adquirió de escáneres de última generación, los cuales funcionan de manera similar a los que operan en los aeropuertos.

"Son escáner ya de última generación que pueden detectar como los que más o menos parecidos a los que existen en los aeropuertos donde se escanean no solamente a las personas sino a la carga, objetos que puedan tratar de introducir", dijo Abraham Lescano, jefe del INPE.

El jefe del INPE menciona que según los reportes de la institución, estas medidas permitieron disminuir en un 50% los intentos de ingreso irregular en el penal de Trujillo, lugar donde los equipos fueron instalados hace casi un mes.

INPE traslada a siete internos de alta peligrosidad

Por otro lado, Abraham Lescano indicó que las labores de inteligencia resultan importantes para detectar a los líderes que planean sus delitos desde las prisiones. En esa línea, se ejecutó el traslado de siete internos de alta peligrosidad hacia establecimientos de máxima seguridad para impedir que continúen dirigiendo ilícitos.

"El traslado de los cabecillas de las diferentes bandas que no hemos identificado que tienen que ser separados para que desde el interior de los penales no se organicen y puedan realizar actividades criminales. Por eso han sido trasladados recientemente", dijo Abraham Lescano, jefe del INPE.

Asimismo, el titular del Instituto Nacional Penitenciario recalcó que todo trabajador de la entidad que participe en actos de corrupción o colabore con el pase de artículos prohibidos será separado de su cargo y denunciado. Ante ello, aseguró que se ejecutarán las sanciones administrativas y penales correspondientes para cortar estos nexos.