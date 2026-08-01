Junín: Minedu despliegará domos para asegurar continuidad de clases tras sismo de magnitud 5.1

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante el devastador sismo de magnitud 5.1 que ocurrió en Junín el pasado 18 de julio, el Ministerio de Educación (Minedu) ha tomado un plan de acción para evitar que los estudiantes afectados sigan perdiendo clases por el derrumbe de sus colegios. Frente a ello, se despliegarán una serie de domos en el que se llevarán a cabo las clases escolares.

Minedu instalará domos en las zonas afectadas por el sismo

Tras la visita de la presidenta, Keiko Fujimori a Junín para supervisar las acciones de ayuda para los damnificados por el sismo de magnitud 5.1, el Ministerio de Educación (Minedu) activó las primeras medidas por el terremoto que afectó a la provincia de Chupaca y otras localidades de la región Junín.

Con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio educativo para miles de estudiantes de las instituciones educativas que resultaron afectadas, la Dirección Regional de Educación de Junín y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) de Huancayo y Chupaca, y demás instituciones, realizaron evaluaciones técnicas para determinar la magnitud de los daños en los colegios de la zona.

🚨 Frente a la emergencia ocasionada por el reciente terremoto que afectó a la provincia de Chupaca y otras localidades de la región Junín, el Minedu, a través de Pronied, trasladará el primer lote de 20 domos modulares que serán instalados para atender a las instituciones... — Ministerio de Educación (@MineduPeru) August 1, 2026

¿Cuántas instituciones educativas fueron afectados por el sismo en Junín?

Como resultado de estas inspecciones, realizadas por la Dirección Regional de Educación de Junín, las UGEL de Huancayo y Chupaca, junto con especialistas del Minedu, Pronied y Prevaed, se actualizó el reporte inicial de afectaciones. Mientras que en una primera evaluación se identificaron 20 instituciones educativas con daños, las revisiones posteriores determinaron que son 44 colegios los que presentan algún nivel de afectación, lo que permitirá establecer las acciones de atención según la gravedad de cada caso.

Objetivo de la instalación de domos para los estudiantes

Una vez detectadas estas carencias en la zona, se dispuso el envío de infraestructura educativa temporal para atender a las comunidades más perjudicadas. Esta medida busca asegurar que los estudiantes puedan continuar con sus actividades académicas mientras se desarrollan los trabajos de evaluación, rehabilitación y reconstrucción de los locales escolares dañados.

El Minedu señaló que estas medidas tendrán una coordinación con las autoridades regionales y locales para monitorear la situación de las instituciones educativas afectadas y brindar una respuesta oportuna que permita restablecer las condiciones adecuadas para el retorno seguro a las aulas para los estudiantes que no pueden retomar sus clases.

Finalmente, el Minedu buscó atender las necesidades de Junín para que se pueda asegurar la continuidad de clases tras sismo de magnitud 5.1 que ocurrió el pasado 18 de julio.