Sicarios asesinan a hombre dentro de su vehículo en el Rímac: delincuentes lograron escapar de la Policía

01/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba dentro de su vehículo en el distrito del Rímac. Los responsables del ataque huyeron del lugar al ser descubiertos por un agente de la Policía.

Matan a hombre en el Rímac en el interior de su auto

De acuerdo información de las autoridades policiales la víctima mortal fue identificada como Marco Antonio Arbulú quien se encontraba a bordo de su vehículo. El parte policial señala que un agente de la Policía Nacional del Perú habría tratado de alcanzar a los atacantes quienes terminaron huyendo ingresando incluso en sentido contrario a la vía Evitamiento.

A los tipos se les pedió el rastro en el óvalo Habich. Según pudo constatar un equipo de Exitosa, hasta la escena del hecho acudieron familiares del varón fallecido, pero evitaron dialogar con los medios de comunicación.

Cabe mencionar que el occiso sería traabajador del reconocido empresario Iván Quispe, propietario de la cadena de pollerías 'El Chino Brasa'. Como parte de las diligencias para esclarecer los hechos se están revisando las cámaras de seguridad debido a que habrían registrado el preciso instante en que dos personas se acercaron a la unidad vehicular que iba con dirección a la avenida Abancay y efectuaron varios disparos.

El atroz suceso se registró muy cerca de la División de Asuntos Sociales de la Policía Nacional del Perú muy cerca de y a pocos metros de un campamento instalado por la Municipalidad del Rímac en el marco de luchar contra la inseguridad ciudadana.

Impactos de bala en el automóvil de la víctima

Hay que señalar que, las primeras diligencias realizadas en la escena han permitido constatar que la camioneta de la víctima presentaba dos impactos de bala en la luna del lado del conductor.

En tanto, tras tomar conocimiento de lo ocurrido efectivos de la comisaría del Rímac y de la Unidad de Tránsito llegaron hasta el lugar de los hechos para acordonar la zona

Noticia en desarrollo...